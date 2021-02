El artista Maluma de nuevo revolucionó las comunidades y en esta ocasión no lo logró con su carrera. Cabe rememorar que hace muy poco el artista colombiano sorprendió a sus millones de seguidores con el cambio de look que llevó sus pelos a un rosa chicle furioso, pero todo no quedó allí.



FUENTE: Instagram Maluma

Fue de nuevo el centro de la polémica por el nombre que le escogió a su novedosa mascota. Resulta que Maluma halló en la playa a un perro bebé descuidado y también en el instante subió un vídeo en su Instagram personal bajo la historia de historia legendaria: “Contamos un nuevo cachorro, les presento a Lady Noriega”.



El nombre escogido no les ocasionó mucha felicidad a sus fieles –incluida asimismo nuestra actriz Lady Noriega- quien a los pocos minutos probó su malestar en un mensaje desde su Instagram:



“Maluma no sé qué me deseaste decir con esto!! Pero me dolió. Qué rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto !! Después de todo fue una mujer quien te trajo al planeta y muchas te admiramos y proseguimos, buena cosa sería ser un caso de muestra positivo!! Te lo digo con cariño”.

En frente de dicho hecho, varios de los clientes han tomado una posición posicionándose del lado de la actriz, defendiéndola. Otros, mucho más entusiastas del artista, arguyeron comentarios de acompañamiento como:



“Uno le pone a los animales que mucho más desea nombres de individuos que admiramos, de repente no lo logró de mala fe” y “no hay por qué razón tomárselo de esta manera en el momento en que no dijo nada malo de absolutamente nadie”.



Una polémica que trajo idas y vueltas en los seguidores de los dos artistas. No obstante, aún se estima que nuestro Maluma responda algo a la publicación de la mismísima Lady Noriega. No obstante, no se lo ve preocupadísimo. Maluma continuó con su actividad habitual en comunidades y se enfocó en proseguir ahondando su transformación hacia un ícono de la tendencia masculina.



FUENTE: Instagram Maluma

No sumó comentarios sobre el nombre de su mascota, pero sí mostró sus looks para Premio Lo Nuestro 2021 invitando a los entusiastas a formar parte y opinar sobre cuál es el favorito.

¿Qué crees? ¿Es un ademán de admiración que una mascota lleve tu nombre o una ofensa? Aparentemente, en el planeta del espectáculo todo es considerablemente más innovador y susceptible.