No se quedó callada en la mitad del enorme escándalo que reventó en las últimas horas. Nancy Pazos tomó la resolución de charlar una vez que su hijo integrase el conjunto de 43 jóvenes que volvieron de un viaje de egresados de Cancún, y que brindaron positivo de coronavirus. La panelista del programa que conduce Florencia Peña en Telefe, dio datos de lo que ocurrió y encaró las críticas.

Esto sucedió en el período radial de Pablo Montagna, Pasa Montagna, donde se mostró verdaderamente tajante. «Los hisopamos a todos antes de salir. Se hisopan con síntomas en el hotel; dan todos negativos y la médica les mencionó que tenían anginas. Se sentía muy mal y tenía mucha fiebre», apuntó la periodista con relación a Nicanor, quien siendo hisopado en el campo de aviación En todo el mundo de Ezeiza, hubo de ser apartado tras ofrecer positivo.

«El último jueves, aterrizado en la Argentina, el joven fue hisopado en el campo de aviación En todo el mundo de Ezeiza. Horas después, el resultado fue positivo. Nicanor quedó apartado con su madre, y sus hermanos han quedado en la vivienda del padre. Hay bastante cinismo en esta sociedad. no atentamos contra ninguna de las leyes que están establecidas”, mantuvo Nancy Pazos en Radio Rivadavia.

“Te puede ofrecer un falso negativo, en este momento el tema es que en el momento en que tenés síntomas es por el hecho de que la patología en tu cuerpo se desarrolló, de ahí que es extraño que teniendo síntomas te dé negativo. Si [las agencias de viaje] hubiesen tenido chicos positivos en Cancún, los hubiesen debido dejar apartados 10 días. O sea tener que solucionar los pasajes de los progenitores de inferiores que deseen viajar a acompañar a sus hijos. pienso que miraron por arriba, la realidad», disparó la panelista.

En sus comunidades, después de una crítica colérica, la periodista explicó por qué razón tomó la resolución de dejar viajar a su hijo. « no te comprendo que necesidad que hijo salga a huevear, che. Le afirmáis no y listo saldrá de viaje y que importa que sea de egresado es decir mija mucho más cerebro», arremetió. «Soy humana. Tenia toda la ilusión. Cumplimos todos y cada uno de los protocolos y se fueron de viaje. Precisamente no alcanzo. O los test mexicanos no son fiables. Pues si no hubiesen dado negativo allí no estarían siendo inconveniente para el país», sentenció.