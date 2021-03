Natalia Oreiro dialogó con Marcela Coronel en el programa Mientras tanto (Mucha radio FM 89.5), y confirmó que será la protagonista de Santa Evita, la serie de Netflix basada en el libro de Tomás Eloy Martínez que produce Salma Hayek, donde interpretará a Eva Perón. Para la actriz será “el desafío más grande de su carrera”.

Más allá de este proyecto, Oreiro sorprendió al contar que rechazó una importante propuesta. “Este año me salió una serie en Estados Unidos de tres temporadas, que es mucho tiempo, y dije no. Sacar a mi hijo de su grupo de pertenencia me pesa mucho. Tengo proyectos acá, puedo seguir creciendo acá, y en la búsqueda de la mejor casita y el mejor trabajo nos mudamos 30 veces cuando yo era chica”.

Sobre su experiencia personal con tantas mudanzas, agregó: “Me dio gran capacidad de adaptación pero no es el arraigo que quiero que tenga él”. Además, la artista uruguaya remarcó que después de un año marcado por el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, no le parecía una buena opción mudarse de país junto a su hijo, ahora que volvió a la escuela y recuperó el contacto con su círculo social.

Natalia comentó que las decisiones sobre las propuestas laborales las toma junto a su pareja, y enfatizó que se apoyan mutuamente en sus carreras. “En casa el rol de padre está a la par del de la madre; Ricardo (Mollo) me ha acompañado a mí en mis viajes de trabajo para poder estar con nuestro hijo”.