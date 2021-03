Sin dudas, la prioridad en la vida de Natalia Oreiro es la familia que formó junto al músico Ricardo Mollo. Producto de su amor nació Merlín Atahualpa, que hoy ya tiene 9 años de edad. Recientemente, en una entrevista radial, reveló que rechazó una importante propuesta audiovisual para no afectar a su hijo.

“Nosotros como familia tenemos un lugar de privilegio absoluto en la sociedad, tener a nuestro hijo bien, sano, alimentado, poder elegir dónde pueda estudiar y poder acompañarnos en nuestros proyectos personales. Vivimos de esta manera y él obviamente está atravesado por el arte, el cine, la música”, contó al aire en diálogo con la periodista Marcela Coronel.

“Él tiene una casa con jardín, sus perros, sus gatos. No ha tenido las necesidades de la mayoría de los niños en este horroroso momento de la humanidad, la pandemia”, señaló con respecto a su hijo.

“Este año me salió una serie en Estados Unidos de tres temporadas, mucho tiempo, y mi decisión fue decir que no”, indicó y sorprendió en vivo. El desarraigo fue algo clave para la actriz que finalmente optó por no aceptar la propuesta. “No le quería cambiar a mi hijo. También me había pasado en España, que me fui seis meses a hacer una serie allá”, agregó.

“Para él, más allá de que estamos viviendo una situación impensada, la posibilidad de sacarlo de su escuela, su grupo de pertenencia, a mi me cuesta mucho. Y tengo la posibilidad de tener también grandes proyectos acá y seguir creciendo en mi profesión sin tener que irme a otro país durante tanto tiempo, y que él tenga que cambiar a sus amigos”, afirmó.