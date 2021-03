Penitente Vélez decidió difundir en sus comunidades una fotografía en lencería sin retoque y con un mensaje contundente para sus fieles: “Sin rollos mentales. En otro instante de mi vida JAMÁS hubiese subido esta fotografía. Y aquí me tenés, birra en mano, subiendo este bello posteo”.

A los 46 años, la actriz está recorriendo por un desarrollo de aprobarse. Por el momento no desea proseguir los estándares de hermosura impuestos por la sociedad. ” siempre y en todo momento fui muy arroscada mentalmente respecto a mi cuerpo, pero bastante al nivel de intoxicarme. No me maté de forma casual, pues Dios no deseó”, aseguró la actriz en una entrevista a Teleshow al rememorar la temporada donde tomaba anfetaminas para adelgazar.

“Tuve varios rollos mentales, se encontraba enferma psicológicamente…”, apuntó Penitente y reconoció que a lo largo de años luchó por ser flaca. Del mismo modo acepta que todavía prosigue peleando para quererse como és es: “Soy bastante inhibida, pienso diez ocasiones antes de subir una fotografía, no es que te ande exponiendo la celulitis por la vida súper contenta. Estoy aprendiendo, en el sendero de admitir mi cuerpo. todavía no me acepto totalmente. Este es el comienzo de comenzar a aprobarse”.

Entonces aconsejó no charlar sobre el cuerpo de otra gente por el hecho de que tiene la posibilidad de tener secuelas negativas: “Era la habitual que te afirma solamente entrabas a casa: ‘Qué flaca andas’. Lo utilizaba tal y como si fuera un halago hasta el momento en que una amiga me ha dicho: ‘Estoy mucho más flaca pues tengo cáncer’. Entonces aprendí de una trompada en la cara que no se debe opinar del cuerpo extraño, ni con buena onda ni con mala onda”.

Por otro lado, la actriz explicó que no fue simple realizar ese cambio de forma de pensar, puesto que vivió a lo largo de varios años de su cuerpo: “Tomarte una cerveza y que te salga panza es un tema por el hecho de que perdés trabajo. trabajé de hermosa o haciéndome la hermosa, por lo menos los últimos años. Merced a Dios que entré a trabajar en la producción, por el hecho de que sino más bien sería una angustia. Tengo un montón de amigas que luchan por ser jóvenes y hermosas”.