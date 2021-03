Después de que se difundieran nuevos audios del ambiente de Diego Maradona, Luis Ventura volvió a agredir. El periodista disparó contra entre los examigos de Diego, Mariano Israelit. Israelit había cuestionado al ambiente del futbolista, con lo que Ventura lo acusó de proveerle cocaína al jugador. Tras esta escandalosa acusación, Mariano le envió una carta archivo a Ventura. Pero el periodista no la recibió.

«Ese le llevaba la merca, que no joda mucho más. Te lo digo . Y tengo presentes de aquí adentro de esta compañía que saben lo que estoy diciendo. No jodamos mucho más. ¿Quién llevaba la mariguana? ¡Este!», había dicho Luis Ventura en el software de Alejandro Fantino, «Fantino a la Tarde». Mariano Israelit se defendió en «Los Ángeles de la Mañana». Aseguró que no tenía nada que ver y mentó a entre los presentes que presentaría.

«Si tiene muchos huevos y pruebas como afirma que tiene, recibe las cartas y las responde. Pero ocultarse y sacar el número de la vivienda a fin de que no la hallen, no es ‘de hombre’… de qué manera le agrada decir a », ha dicho el amigo de Diego. Después, brincó en defensa de las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona. « a las chicas las defiendo», ha dicho.

« tienen unos ovarios que no tuvieron ninguno de los que estaban ahí adentro. y Claudia. Me pone mal esta situación por el hecho de que jamás tuve un tema de esta manera. La carta se la mandó mi letrado, deseo que se retracte y que presente las pruebas que tiene. Si las tiene me semeja salvaje y nos observamos en el juzgado, pero tenés que recibirla», ha dicho Mariano Israelit.

Los días pasaron y Ventura aún no recibe la carta. Por esa razón el amigo de Diego Maradona decidió expresarse en las redes, con total independencia. «Ventura CAGÓN, recibí la carta archivo. Gracias @losangeles_ok @angeldebritooki @nancy.dure. Presentá tus pruebas, Ventura, nefasto, obscuro y poco hombre, de esta manera nos observamos en tribunales. No TE ESCONDAS, ¡cagón!», escribió.