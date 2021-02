Los fanticos de las series no tienen la posibilidad de pensar que Eve Hewson sea la hija del lder de U2. Varios de los espectadores que gozaron Detrs de sus ojos, aplaudieron la actuacin de la personaje principal sin comprender quin era de hecho.

Eve Hewson es la estrella primordial del thriller psicolgico, quien en la miniserie interpreta a Adele, una solitaria ama de su casa con un difícil matrimonio y una turbulenta historia personal llena de traumas y prdidas. Lo verdaderamente deslumbrante es que de esta manera la actriz confirm que el talento es de familia.

Con milésimas de segundo hondura sobre la familia de Eve, parece que la actriz irlandesa de 29 aos es hija del artista y Ali Hewson (59). Hewson tiene una hermana mayor, Jordan, y 2 hermanos inferiores, Elijah y John.

La carrera de la joven actriz fué muy fructfera, su debut fue con un corto llamado Lost and Found. Entonces, que estren en 2005. Milésimas de segundo tarde en el ao 2008, particip del extenso film The 27 Club. En 2018 interpret a Maid Marian en la pelcula Robin Hood y protagoniz el xito de la BBC The Luminaries, as como The Knick y la pelcula Bridge of Spies.

Más allá de que su padre le aconsej que no prosiguiera la carrera de actriz, explicando que iba a estar sola en los sitios donde se graba, lo concret de todas y cada una formas. A la visión est que tiene talento, y en el momento en que Eve Hewson lo recuerda cuenta ancdotas como: l sola poner a los Backstreet Boys en el coche en la mitad del trfico sendero a la escuela. Entonces, salón del vehículo en bata y bailaba con los lentes puestas, y nos mortificaba.