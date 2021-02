La primer temporada de la serie de Luis Miguel superó todas y cada una de las esperanzas y acabó siendo un enorme éxito para Netflix. Tras la gran influencia el enorme de uso contínuo ahora tenía en cabeza una continuación, algo que al final se confirmó ayer miércoles con un aviso oficial dando a saber la fecha de la llegada de su segunda temporada: el próximo 18 de abril.

En este momento, trascendió que al elenco de figuras se sumará la actriz argentina Luz Cipriota. Fue misma quien confirmó la novedad en las comunidades.

“Es ya Oficial. Ahora puedo contarles que formo una parte de la segunda temporada de Luis Miguel”, descubrió la actriz y bailarina que logró marcar una fuerte pisada tanto en el país como en el marco en todo el mundo por su talento y virtuosismo.

Tras etiquetar a la cuenta oficial de Luis Miguel La Serie y al perfil de Netflix América latina, la ex- Disney aseguró que va a tener un personaje clave, ya que va a acompañar a Hugo, quien operaba de mánager del artista en la vida real y que en la serie está interpretado por Cesar Bordón.

“Les presento a : Lucía Miranda. Que adjuntado con el enorme Hugo (Cesar Bordón) harán de las suyas. No puedo estar más orgullosa de ser parte de este equipo dirigido por Diego Boneta y con una súper producción que es de otro mundo”, continuó Luz muy conmovida por el nuevo emprendimiento.

“En este momento sí. No culpes por la noche, no culpes a la playa”, recitando entre los hits mucho más populares del mexicano y cerró remarcando la fecha de estreno: “Estrenamos el 18/4 y no veo la hora. ¿ Y vos? , ¿vas a verla?”, concluyó.

“Cuanto mucho más reluce el sol, mucho más oscuras son las sombras”, afirma el primer avance, que según adelanta la interfaz va a ser contada “en 2 líneas de tiempo y con una trama que explorará las adversidades que encaró Luis Miguel para balancear su historia familiar y profesional”.

La novedosa temporada de Luis Miguel, la serie incluirá 8 nuevos capítulos que van a estar libres todos todos los domingos a las 9:00 pm.



Tengamos en cuenta que tras el exitoso primer período de 2018, que aparte de cambiar el uso contínuo revivió la carrera del intérprete, el enorme del uso contínuo empezó a grabar la segunda temporada en el primer mes del año del año pasado, pero el rodaje fue suspendido en la mitad de las cuarentenas.