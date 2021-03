Este martes, en Los ngeles de la Maana (El Trece), se vivi un particular momento cuando en medio de una entrevista con Marina Calabr, el conductor ngel de Brito termin lanzando una advertencia en modo ultimtum contra Jorge Lanata.

Calabr estaba hablando sobre TV Nostra (Amrica TV), el nuevo programa que conducir Jorge Rial, y que contar con Marina como panelista junto a Diego Ramos y ngela Lerena.

Teniendo en cuenta que Calabr trabaja con Lanata y Rial, ngel le pregunt: Entre tus dos Jorges, tens escenas de celos? Porque convivs con ellos hace bastante tiempo. Con Lanata en Radio Mitre y con Rial en Intrusos.

La entrevistada respondi categrica: S. De hecho, en algn momento cuando yo haca Intrusos empec a trabajar con Lanata. Tienen tires y aflojes. Pero una vez Jorge Lanata me dijo: ‘Si te preguntan a quin quers ms, vos deciles que a Rial, as no tenemos problemas de nada’.

Luego Calabr agreg: A m me sorprendi muy gratamente lo preocupado que estaba Jorge Rial por las ltimas internaciones de Jorge Lanata. Era de lo primero que me preguntaba, expres la periodista, quien inmediatamente aadi con entusiasmo: Y tambin lo queremos para el programa!“.

Claramente molesto, ngel de Brito retruc: “Ah,s?Lo van a invitar? Ests trabajando vos ah, como productora?.

Todava no arranqu, pero iba a pedirte ayuda a vos o a Ernesto Tenembaum, contest la periodista.

De Brito concluy con un ultimtum: “No, decile ah a Jorge Lanata que le hago la cruz. Si va al programa de Jorge Rial le hago la cruz directamente. Paso a ser el enemigo nmero uno de Lanata. De amarlo a odiarlo en un segundo.