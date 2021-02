Nicole Neumann y ngel de Brito estn en la mitad de un fuerte fuego cruzado. Próximo tal, que la modelo le envi una carta a archivo al conductor para solicitarle que “se retracte” de múltiples estos fuertes contra su persona.

Este jueves, el lder de Los ngeles de la Maana lanz un fuerte mensaje, que podra ser interpretado como una contestación a la panelista y su pedido judicial.

En el momento en que en el magazine de la maana que se emite por eltrece charlaban sobre entre las polmicas aristas que cubren a la desaparición de Diego Maradona, con las idas y vueltas del caso, con individuos con testimonios contradictorios y otros que entonces se arrepienten de sus expresiones; De Brito lanz en modo observación: “ no me retracto de nada, de nada, de nada. Y voy a proseguir. Todava no empec“,

El conductor últimamente critic poderosamente la tarea de la modelo como panelista y asegur, entre otras muchas cosas, que le haba sido infiel a Fabin Cuber,. Desde ah, Nicole contact a su letrado, Rafael Cneo Libarona, quien le curs a De Brito una carta archivo con el pedido de que se “retracte” por las “expresiones injuriosas” en oposición a Neumann.

Este martes, en el software Los Mammones, Nicole estuvo como convidada y ah ratific que continuar adelante con las acciones legales en oposición a su contrincante. Adems, expres que no comprende de dnde viene tanto encono de l hacia .