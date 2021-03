Este sbado, Susana Roccasalvo anunci la supuesta muerte de Sofa Sarkany, cuando la joven se encuentra internada, en delicado estado por un cncer contra el que pelea desde 2018.

Entre otros, ngel de Brito apunt contra su colega a travs de su cuenta de Twitter. “No es cierto. Lamentable”, sentenci el conductor de LAM (El Trece), respondiendo a una usuaria que haba manifestado: “Hasta qu ngel de Brito no confirme o desmienta lo de Sofa Sarkany, no creo nada… Ac entierran a todos sin chequear nada“.

“Lamentablemente durante el programa recibimos una noticia psima, terrible. Todos nos vamos a morir pero, cuando es una chica tan joven… Hoy, hace horas, falleci Sofa Sarkany, la hija de Ricy Sarkany“, haba anunciado Roccasalvo en el cierre de su programa.

En realidad, la hija mayor de Ricky Sarkany, que se convirti en madre hace seis das, est internada en Miami. Segn explic su entorno, Sofa est en coma inducido.

Otra que dispar contra Roccasalvo fue Yanina Latorre. “Sinceramente no puedo creer lo de Roccasalvo… Dios mo! Lo que se diga es poco“, lanz la panelista de LAM.

Lejos de aclarar los tantos y pedir disculpas, Roccasalvo us su cuenta de Instagram para mostrar el look que luci en su programa. En el posteo, sus seguidores se encargaron de reprocharle que no se haga cargo de haber difundido una noticia falsa.