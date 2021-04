Martín Carrizo pertence a los músicos escenciales del rock nacional, integró A.N.I.M.A.L., la banda que marcó un antes y un después en el heavy metal latinoamericano, y también integraba la banda solista del Indio Solari. El baterista es además de esto el hermano de la famosa artista infantil “Caramelito” Carrizo, y sufre de esclerosis del costado amiotrófica (ELA), una grave patología degenerante.

Hablamos de una condición que perjudica de forma directa su movilidad, por la que se hacía aquel popular desafío viral del baldazo de agua fría, y que le impidió desde hace años continuar tocando. Decidió realizar un caro régimen en USA que en los últimos días decidió discontinuar gracias a sus altos gastos. Hoy en día, está de vuelta en Argentina, pero según lo descubrió él mismo, si estado todavía es difícil.

“La realidad verídica, es que estoy para atrás! Por el momento no puedo charlar, tampoco mantener mi cuello!”, escribió en su cuenta de Instagram Martín Carrizo. “Y en mi peor estado de desesperación, padecimiento radical que paso en diferentes instantes del día, hace aparición una pequeña luz o una bocanada de aire que lúcida mi curiosidad y me afirma: Dale Martin, Dale Martin!!! Comentan que la curiosidad mató al gato, a mi la curiosidad me esta salvando!!! Y yo le deseo preguntar a esa luz Dale que?? Jaja”, ha dicho dando muestras de su intención y su sentido del humor.

“Mientras que mi corazón aguante voy a proseguir visualizándome curado y llenando cada centímetro cuadrado de mi cuerpo de ganas de regresar en mi mejor versión”, aseveró el baterista. “Para cerrar muchos sueños y proyectos que viran todo el tiempo en mi cabeza!”, aseveró en su artículo, antes de contar una situación especial que vivió esta semana. “Ahora mi pelo llegaba hasta la espalda y le dije a @noe_gomezok sujeta una tijera y cortamelo todo, asi como venga!!!”.

“Y me ha dicho llamemos a @lily.gomez_Ok y ella viene hasta tu casa y te corta!!! Fue una experiencia bella!!! Le dije vos cortamelo bien cortito, como vos desees, no utilizamos un espéculo!!! Tenia tan poca energía que ni podia aguantar mi pelo!!! Prosigo para atrás pero con el pelo bien cortito”, ha dicho. “si no puedo mantener mi cuello, ¿como logró Lilyy para cortarme?”, preguntó. “Con la mano izquierda me agarro de los pelos y con la derecha me cortó, Una Profesora!!! Nos reimos bastante!!! Este estado es una disparidad!!! Gracias Lilyy y Noe”, comentó, probando que por grave que sea su situación, no pierde las energías ni el humor.