Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, habló este miércoles con Romina Manguel en A24 sobre el curso de la pandemia de coronavirus y las decisiones que podría tomar el gobierno de Axel Kicillof. El funcionario bonaerense afirmó que si aumentan los casos, la idea es tomar medidas restrictivas de forma gradual.

“Espero no tener que sugerir un retroceso a fase 1 en dos semanas, pero sí creo que vamos a ir restringiendo actividades gradualmente. Esperemos que no sea necesario hacer una restricción muy fuerte e ir aminorando el incremento de casos, achatar la curva para poder vacunar. Metámonos en la cabeza que no pasó la pandemia”, manifestó.

Kreplak explicó que “está empezando una segunda ola y se empieza a acelerar rápidamente”, por lo que “es un momento donde hay que extremar los cuidados, más aquellos que tenemos familiares o conocidos de riesgo que sabemos que en pocas semanas se van a vacunar”. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires pidió “cuidarse más”.

“Todos los que estamos gobernando tenemos que intentar hacer todo lo posible para convencer a la gente. Hay que reducir los viajes al exterior, pero luego vendrán partes en que tendremos que reducir la circulación probablemente. Ojalá no sea masivo y sea sectorizado”, agregó. Por otro lado, anunció que en los próximos días vendría “un embarque importante de Sinopharm”. Se cree que podrían llegar alrededor de 3 millones de dosis de la vacuna china.

Respecto a la posibilidad de diferir la aplicación de la segunda dosis para priorizar la primera, Kreplak consideró: “En ningún caso se habla de una sola dosis, sino de posdatar. Estamos viendo que hay varias investigaciones que muestran que con una sola dosis llegan a un 95%, 90% u 85% de cobertura respecto de casos graves. Nosotros no buscamos inmunidad de rebaño, buscamos reducir la letalidad”.

«La segunda dosis se puede dar después porque sirve para incrementar un poco la cantidad de anticuerpos, pero sobre todo para aumentar la duración de la inmunidad en meses. Para el momento que viene ahora, el invierno, una sola dosis podría ser una estrategia razonable, basada en ciencia y en la experiencia que tenemos», completó.