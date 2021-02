Pese a los permanentes comentarios, Nicole Neumann no ha aceptado que permanezca un nuevo amor en su historia. La modelo regresó últimamente de unas vacaciones que gozó con sus hijas y amigos. “Pretendientes siempre y en todo momento hay, pero no tengo nada que desee contar”, contó con un dejo de cooperación la panelista en el software Intrusos.

En la mitad de un fuerte cruce legal con Ángel de Brito, con carta archivo incluida por la parte de Neumann, la modelo charló este sábado con con Catalina Dlugi en el período radial Agarrate Catalina, y lanzó una inopinada confesión al referirse al hombre que la tiene dentro. Hablamos de su letrado Rafael Cúneo Libarona.

“Me hice amiguísima de . Saca las garras para cuidarme en todo, y es un genio. Está bueno tener alguien que vea de afuera lo que sucede y que comprenda por qué razón una pelea. Por el hecho de que en el momento en que andas sola, por ahí pensás ‘estoy exagerando’, ‘esto me pasa solo a mí’. Y ahí me afirma que las cosas son injustas, que no corresponden y que en el momento en que se meten con tu trabajo algo hay que llevar a cabo”, explicó.

Por otra parte, Nicole charló sobre sus tensiones con su exmarido, Fabián Cubero: “Afortunadamente tengo la conciencia muy apacible respecto a mi accionar; jamás charlé pues no me agrada mostrar a la multitud en sus zonas negras. soy la víctima”, destacó.

En los próximos días, probablemente se confirmen noticias sobre el destino profesional de la modelo, quien abandonaría su participación como panelista en por la mañana, en eltrece. Hay ediciones que señalan que Neumann pasaría al canal América para acompañar a Guillermo López en Santurrón Sábado y sumarse al ecléctico panel de Intratables.