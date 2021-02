Nicole Neumann fue la protagonista de la última emisión de Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por la pantalla de América. Durante la charla, obviamente algunas de las preguntas iban a estar dirigidas a su relación con Mica Viciconte y Fabián Cubero, su exesposo.

“¿Cuánto te molesta del 1 al 10 que te pregunten por Cubero y Viciconte?”, consultó el conductor. A lo que Nicole se sinceró al aire: “Mmm 11”, lanzó, sin filtro.

Luego, ante la consulta sobre la cautelar que pidió ante la Justicia para que no se difundan los rostros de sus nenas, Neumann sorprendió con su respuesta: “En realidad la cautelar era para ella (por Viciconte) porque me parecía que hacer canjes con la imagen de criaturas no estaba bueno”.

“¿A quién te bancás menos?”, insistió el presentador. Y la invitada no se calló: “Al padre los voy a respetar toda la vida porque es el padre de mis tres amores más grandes”.

Por último, cuando Mammon quiso saber si respetas a Mica, la top cerró, sin filtro: “A ver primero tendría que respetarme a mí como madre de las hijas de su novio. Eso sería una parte importante”.