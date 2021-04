A lo largo de los últimos meses, varios conocidos como Horacio Pagani, Víctor Hugo Morales y. Horacio Cabak, han comunicado que brindaron positivo en el test de coronavirus. En consecuencia, a lo largo de la edición del programa que conduce Alejandro Fantino por la pantalla de América televisión que se emitió el primer día de la semana, Marcela Tauro no logró supervisar su furia por los nuevos casos de covid-19 en la farándula: «Ninguno somos un excelente ejemplo».

En ese sentido, a lo largo de la edición de Fantino a la Tarde, Fernanda Carbonell empezó diciendo: «La necesidad que tiene el popular de decir ‘a mí no me pasó nada’. En relación vos te enterás que el popular se contagió la primera cosa que te dicen es ‘no tengo ningún síntoma’ y después a los tres o 4 días acaban internados o en terapia intensiva. No me da la sensación de que sea un excelente ejemplo para ofrecer». Como resultado, en ese instante, la Tauro reventó.

Después de percibir las afirmaciones de su compañera, Marcela lanzó filosa: «¡Ninguno somos un excelente ejemplo, Fernanda! Nosotros como comunicadores, avisamos con el libro y después no lo cumplimos». «No, yo cumplo todo», la interrumpió Carbonell. Con lo que, sin filtro, la periodista la confrontó: «No, ¡ninguno cumplimos! Te daré ejemplos».

Ahora, la Tauro especificó: «Yo me fui de vacaciones, vine y me hisopé, ¿vos te creés que alguien me solicitó un hisopado?». De manera rápida, la periodista le tiró un palito a La Cien y América televisión: «Absolutamente nadie. En ninguno de los trabajos. A conocer si yo soy positivo o no. Y bueno, vos te fuiste a la costa, te hisopaste. Le llenamos la cabeza a la multitud y no hacemos las cosas».

Al escucharla, Mauricio D’Alessandro le aseguró: «El Estado es el que controla eso. Vos lo hiciste como se debe y el Estado lo carga en el SISA». No obstante, Marcela continuó indignada: «En el instituto de mi hijo asimismo me solicitaron el hisopado negativo como ha de ser». En consecuencia, Facundo Pastor sentenció: «Hay conocidos que naturalmente se están relajando y hacen lo que desean».