A través del año pasado más que nunca hemos visto cómo los creadores de contenido, ya sean streamers o youtubers, afectan directamente a la popularidad de ciertos videojuegos. Títulos como Among Us y Fall Guys jamás hubieran «explotado» como lo hicieron si no existieran Twitch y YouTube. De alguna manera, lo mismo se puede decir con Ninja y Fortnite.

El streamer de 29 años comenzó a jugar Fortnite en su fase de beta, y gracias a la combinación entre su personalidad, carisma y habilidad en el juego, fue una gran razón por la cual el Battle Royale de Epic Games se convirtió en una sensación mundial. Ahora, unos cuatros años después de aquel momento, comenzó a correrse el rumor de que dejaría de jugar.

Esto fue luego de un incidente viral en el cual Ninja fue asesinado varias veces seguidas en el juego debido a que algunos espectadores de su stream lo buscaron en el juego, y no pararon de matarlo hasta que se enojó y explotó enfrente de sus fans. «Siempre son los mismos malditos niños», dijo en vivo mientras transmitía en Twitch, y agregó que estaba cansado del juego por esta razón.

Poco después la publicación HYPEBEAST lanzó una noticia en la que aseguraron que Ninja «dejaría el juego que lo hizo famoso», y en la cual escribieron que Tyler «Ninja» Blevins pasaría a hacer contenido con otros videojuegos. A lo que Ninja citó y contestó que «Esto es completamente falso. Amo a Fortnite y siempre lo jugaré en algún punto», calmando a sus fans.

«Este juego es tan estúpido, hermano», había dicho en su stream anteriormente. «Como la comunidad, estos niños pequeños, es tan tonto. Realmente lo es. No es divertido. Simplemente no lo es. Y la cuestión es que estos malditos perdedores que persiguen a streamers no tienen ni idea. Todo lo que están haciendo es dañar el juego porque voy a jugarlo. No voy a transmitirlo», dijo, lo cual llevó a muchos a sacar conclusiones.