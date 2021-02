Estos últimos meses en el gaming pertenecieron casi por completo a Sony y Microsoft, ya que ambos gigantes lanzaron la PlayStation 5 y Xbox Series X respectivamente, iniciando una nueva generación de sistemas de juegos. Y si bien Nintendo estaba bastante silenciosa y sin lanzamientos muy importantes hasta el momento, esto cambiará a partir de hoy.

Ayer, totalmente de sorpresa, Nintendo ha anunciado uno de sus famosos «Nintendo Direct«, es decir transmisiones en vivo que nos dan a saber detalles sobre los próximos juegos que lanzará la compañía. Hay varias razones por las cuales este anuncio fue recibido con muchísima emoción por parte de los fans. Primero que nada, porque el evento durará unos 50 minutos.

Por lo que habrá casi una hora de información, cuando la mayoría de este tipo de transmisiones no supera la media hora. Pero principalmente porque no se lanzaba un «Nintendo Direct» propiamente dicho desde el 4 de septiembre de 2019, haciendo que esta sea una ocasión muy especial para fans de las propiedades que ha creado Nintendo.

Últimamente sus anuncios se hacían esporádicamente, pero ahora han llamado la atención del mundo entero a través de las redes sociales para que nos unamos a mirar el evento. El mismo, que contendrá «información sobre juegos existentes como Super Smash Bros. Ultimate y sobre títulos que saldrán en la primera mitad del 2021 para Nintendo Switch», se estrenará hoy a las 19:00.

En cuanto a qué esperar, muchos fans quieren que se muestren más detalles sobre la secuela a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que había sido revelada el año pasado pero aún no se sabe casi nada al respecto. Otros fanáticos esperan novedades de Metroid Prime y otras franquicias como Mother y F-Zero; lo cierto es que de seguro habrán sorpresas totalmente inesperadas.