La mayor parte de las novedades que repiquetean actualmente tienen relación con PlayStation 5 y Xbox Series X, en tanto que estas constituyen a la novedosa generación del gaming. No obstante, Sony y Microsoft no son los únicos competidores colosales en la industria de los juegos para videoconsolas. Nintendo asimismo sigue triunfando con su Nintendo Switch, que en este momento recibe una exclusiva actualización.

La compañía con base en Kyoto tuvo un gran éxito con la consola híbrida, que al anunciarse la cuarentena de manera prácticamente global aumentó mucho en lo que se refiere a ventas y empleo. En este momento llega su parche 12.0.0 para el S.O. de exactamente la misma. No trae únicamente una «optimización de seguridad» como acostumbran a decir estas actualizaciones, sino tiene unos cuantos noticias.

Lo mucho más destacable es que esta versión, que está libre para bajar en el sistema, solventa un molesto inconveniente relacionado con el servicio de suscripción Nintendo Switch En línea. Este impedía la carga automática de partidas guardadas a la nube en determinados casos. Por el momento no va a suceder, según explicó la compañía en las notas del parche, con lo que los players suspiran aliviados.

El resto de los cambios sí tienen relación con los habituales cambios de seguridad, con lo que no hay considerablemente más de lo que charlar sobre esto de ellos. La verdad es que el S.O. va a funcionar mejor, y un error grave ha desaparecido. Si no nos ofrece la opción de descargarlo de forma automática, vamos a poder llevarlo a cabo mediante «Configuración», «Consola», y «Actualización de la consola».

En otras noticias sobre Nintendo Switch, te recordamos que recientemente se estrenaba un juego muy aguardado para ella: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Este título es una remasterización de uno salido en Wii U en 2013, con un añadido que fué muy gozado por entusiastas. Además de esto, a final de mes va a salir el aguardado spinoff de una de sus sagas mucho más conocidas: New Pokémon Snap.