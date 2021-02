La situacion del “Vacunatorio VIP”, que provocó el pedido de renuncia del en este momento exministro de Salud, Ginés González García, y dejó al gobierno del presidente Alberto Fernández en su peor instante desde el momento en que aceptó en 2019. La situacion, revelado por el periodista Horacio Verbitsky, que fue entre los que se favoreció con la vacuna, produjo una gran indignación. Conocidos como Jonatan Viale, Connie Ansaldi, Horacio Cabak y Ángel de Brito, aprovecharon las comunidades para manifestar su repudio.

La novedad salió a la luz el pasado viernes, en el momento en que el periodista Horacio Verbitsky descubrió todo mediante un diálogo radial. Para la noche, González García ahora había anunciado su renuncia y descuidado el ministerio, su rincón fue ocupado este fin de semana por quien se encontraba segunda en el orden de jerarquía, la doctora Carla Vizzoti. A lo largo de la día, asimismo, múltiples personalidades se expresaron sobre el tema.

“Tu vida vale menos que la de ”, se expresó en un mensaje contundente Ángel de Brito, que lo publicó en su cuenta de Twitter. “El diputado Eduardo Valdez ha dicho ‘no sabía que era algo ilegal’. Un funcionario inútil de distinguir la legalidad, lo ética, lo ético ¿Todavía no presentó su renuncia?”, se preguntó además de esto el conductor de “Los Ángeles de la Mañana”, dejando en claro su indignación.

Entonces, empezó a circular una versión que entre los amigos y familiares del exministro, asimismo se había visto beneficiado con la vacuna nuestro De Brito. “Evidentemente, que NO ME VACUNÉ en el ‘vacunatorio VIP’ de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”, ha dicho el periodista asimismo en sus comunidades, en una publicación que decidió dejar fijada en el comienzo de su cuenta de Twitter.

Antes, De Brito había decidido comunicar el mensaje de Twitter de Gustavo Noriega, que afirmaba “¿Están vacunando primero a los hijos puta? Es un método como todos”. Asimismo retuiteó al ex- ministro de salud a lo largo del macrismo, Adolfo Rubinstein, que escribió: “De qué forma marcha la priorización? El Ministerio de Salud vacuna a dedo a los amigos sin rendirle cuentas a absolutamente nadie? No sienten siquiera algo de culpa en el momento en que además de esto no hay vacunas para la población de peligro?”