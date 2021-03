Sin dudas la guerra del momento es la que existe entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Todos los medios de comunicación han estado muy atentos a lo que pasa entre ellos e incluso la modelo dio varias entrevistas contando su versión de esta fuerte historia. Si bien Martín no habló hasta el momento, si lo hizo su abogado Fernando Burlando y una amiga de la familia del economista, quien rompió el silencio en «Intrusos« y dio duras declaraciones contra Luciana Salazar por su pelea con Martín Redrado.

Se trata de Lucía Miranda, quien se mostró muy enojada con la mamá de Matilda por sus dichos. «Me atrevo a hablar porque soy amiga de la familia de Martín desde hace muchos años. Lo conozco, conozco a Ivana, la mamá de sus hijos, una mujer increíble. Y conozco a sus hijos», comenzó diciendo la entrevistada. «Y en ese conocimiento profundo, ¿Trataste muchas veces con Luciana como novia de Martín Redrado?», quiso saber Adrián Pallares.

«Muy pocas veces. Un cumpleaños de él donde hizo una reunión, ahí la conocí. Si sabía que tenían una relación. Pero jamás me la presentó como la novia. En esa reunión que me la presentó que creo que fue en 2015, estaban sus hijos y me llamó un poquito la atención que sus hijos no le hablaban, no le dirigían la palabra. Y la vi a ella muy callada. Pero bueno, son cosas de familia», recordó Lucía, quien también conoció a Lulú, la tercera en discordia que desató la furia de la modelo contra el economista.

«¿Y a Lulú te la presentó como la novia?», le preguntó el conductor de América TV. «Sí a Lulú si», se sinceró diciendo la mujer. «En el caso de Lulú los chicos la quieren mucho. Es una mujer divina, tuve el gusto de conocerla», agregó. «A mí lo que me preocupa como amiga de Martín, porque lo quiero, no es merecedor de que le digan tantas cosas y en público. No me parece justo», añadió Miranda, debido a que Salazar trató a su amigo de violento, manipulador y hasta lo definió como «lacra de persona».

«Lucía, ¿No creés que también se expone? Si te ponés de novio con Luciana Salazar que es una chica mediática. Él también se vio beneficiado de esa exposición. Nadie sabía quien era Martín Redrado popularmente», expresó Rodrigo Lussich. «No creo que Martín la necesite a Luciana para hacerse conocer. Como economista y profesional es indiscutible. Al contrario, yo creo que lo está perjudicando», cerró diciendo la entrevistada.