América TV continúa afrontando una fuerte etapa de cambios en la grilla. En medio de ese panorama repleto de incertidumbre, «Animales sueltos» aparece como uno de los programas que aún no tiene definición. Es que el debut del ciclo que iba a conducir nuevamente Alejandro Fantino fue suspendido hasta nuevo aviso por decisión de las autoridades del canal. Todo parecería indicar que la producción del programa estaría buscando nuevas figuras para el panel.

«Horas claves en un canal de tv abierta. Programa que no debuta y otro que hace un cambio drástico de horario», expresó en primera instancia el periodista Pablo Montagna en Twitter. A lo que luego agregó: «Se pospone el debut de @animalesoficial #AnimalesSueltos», sentenció el panelista de «Nosotros a la mañana». Si bien «Animales sueltos» iba a tener una emisión semanal los domingos de 20 a 22, el debut del programa fue suspendido hasta nuevo aviso.

Pese a que el panel de «Animales sueltos» cuenta con el clásico staff de figuras de la talla de Romina Manguel, Mariano Cúneo Libarona, Jorge Asís y Maxi Montenegro, Alejandro Fantino estaría interesado en sumar nuevas voces en un año electoral que promete mucho en materia de política. Por lo pronto, América TV se encuentra pensando qué programa poner en el lugar que ocuparía Fantino. «El Show de los escandalones» continuaría en ese horario.

Cabe destacar que «Animales sueltos» era conducido por Luis Novaresio, quien optó por otros proyectos laborales. «Luis Novaresio no va a hacer Animales Sueltos, va a hacer un diario en A24 en prime time, última hora de la tarde, primera de la noche», expresó recientemente Liliana Parodi, gerente de programación de América TV. Además, Novaresio seguirá con su programa «Debo decir» en Radio La Red. La agenda apretada no le permitió sumar nuevos proyectos.

«En lo personal, se me hacía difícil combinar el horario, hacer radio y mis otras actividades profesionales. Como el horario central en América sigue con Polémica en el bar e Intratables, charlaremos sobre alguna otra posibilidad para ver las factibilidades. Mi 2021 será, evidentemente, de muchos cambios», manifestó recientemente Novaresio, contando que no se iba a poder hacer cargo de «Animales sueltos». Si bien Fantino está muy a gusto con su vuelta, todavía el programa no tiene fecha para el debut.