Karina “La Princesita” es una de las figuras públicas más polémicas de la Argentina, junto con su ex, El Polaco y la ex del mismo, Barby Silenzi. La cantante ya se está preparando para la nueva apuesta de Marcelo Tinelli, “La Academia Showmatch”. En este momento la artista es la única confirmada del cuadro. En este contexto, la mamá de Sol se soltó el pelo y sorprendió a todos con un increíble baile en las redes sociales. “No eras así”, le dijo uno de sus fans.

La ex de El Polaco siempre había conservado un perfil bajo ante la idea de mostrar actitudes provocativas. Sin embargo, desde hace un tiempo viene sorprendiendo a sus fans, ya que durante su paso como jurado del “Cantando 2020” la rubia no se callaba nada. Su inesperado posteo causó un gran revuelo entre sus 2.4 millones de seguidores, quienes no reconocieron a “La Princesita”.

Sin embargo, muchos celebraron el cambio de la mediática y la elogiaron: “A la pelotitaaa!!!! Prendida fuego (sic)”, “EL PERREO HASTA EL SUELO Y EL AUTOESTIMA HASTA EL CIELOO ESAAAA (sic)”, “a perrear hasta los 80 y más dijo Karina (sic)”, “Hola, Kari, Sos hermosa. Bombona”, “KEEE KARINA ME QUERÉS MATAAAAR?? (sic)”, “Mi hermosa Kari. Antes eras toda tímida, pero siempre te quise así y como sos ahora”.

Hubo algún fanático de Karina “La Princesita” que no estuvo de acuerdo con su actitud en la filmación y lo hizo notar: “Vos no eras así, no te queda bien”, “Muy picada reina”, “No me gusta, no te queda Kari. Te quiero, pero esto va con amor”, “Por qué salen todas haciendo esto, mostrándose. No entiendo”, “Buenísimo que bailes, pero ponele onda. Avisale a tu rostro que te hace bien bailar”.

Recientemente el ex de Karina y el papá de su hija, El Polaco se separó de su pareja, Barby Silenzi. Su ruptura fue muy polémica y salpicó también a la artista. Silenzi se sinceró con “Los Ángeles de la Mañana” y reveló cómo es su relación con la ex del cantante: “Con Kari, la mejor… Kari es lo más. Es una madraza con todas las letras, la verdad. La aplaudo, me encanta”.