Esconderse no es una opción para Chiquis Rivera, nunca lo ha sido y no comenzará ahora según se ve en sus redes sociales donde compartió una foto con un mensaje motivador. La cantante ganadora del Latin Grammy posó muy a la moda y a su estilo acompañando la foto de la frase: “Levanta la cara, Mija! No eres la mujer que eras hace un año. Celebra eso”.

La cantante aparece en las imágenes con un abrigo completo a cuadros azul, botas blancas y una enorme cartera. Sin revelar a dónde iba o el porqué de su felicidad, Chiquis Rivera se limitó a festejar su nuevo comienzo, uno que disfruta desde hace un tiempo cuando anunció su divorcio de Lorenzo Méndez.

Por otro lado, los usuarios de Instagram tomaron de muy buena manera la nueva foto de Chiquis pues se volcaron con más de 100 mil likes y cientos de mensajes elogiando lo bien que luce. En otra publicación Chiquis Rivera hizo playback de una canción con la cual parecía enviar un mensaje a los haters: “Gracias a los que hablan mal de mí”.

El año pasado Chiquis Rivera anunció su separación de Lorenzo Méndez, luego de un tiempo en el que trataron rescatar la relación, pero no fue posible. Desde entonces tomaron caminos separados y aunque nunca revelaron las causas que llevaron a finalmente terminar su matrimonio, ahora el hermano menor de Janney Rivera dejó ver que pudo deberse a la agresión física en contra de ella.

Johnny Rivera, el hijo menor de la fallecida Jenni Rivera llegó al aeropuerto de Los Ángeles, donde fue consultado por los medios locales sobre la posible violencia en contra de su hermana. Un reportero le preguntó directamente si había visto a Lorenzo Méndez agredir físicamente a Chiquis Rivera, a lo cual el joven respondió dos veces de manera afirmativa: “sí”.