La pelea entre Luciana Salazar y su expareja Martín Redrado parecería no tener fin. Es que si bien el economista habría intentado una reconciliación con la modelo, la relación volvió a tomar un rumbo conflictivo. Luego de que la mediática saliera a ventilar nuevamente las intimidades de su relación con Redrado, Tartu sacó a la luz una fuerte bomba que involucra a la pareja en cuestión. Sin dudas, los dichos del periodista dejarán mucha tela para cortar en los próximos días.

«Redrado no es el padre biológico de Matilda. Pero… hay otras maneras de ser padre. Un padre adoptivo también es un padre aunque no sea padre biológico», precisó Tartu en Twitter, destapando la olla de un asunto que traerá mucha polémica. Cabe destacar que Luciana salió a culpar públicamente a Redrado de una supuesta infidelidad mientras el economista estaba tratando de recomponer la relación amorosa con la modelo. Luli se cansó y ventiló todo.

«Fue decisión de él revincularse con la nena. Él puso a la nena en el medio, no yo. Cuando nos empezamos a ver a escondidas por el tema de Matilda, él me pidió tiempo para contárselo a su entorno y a su novia. Al principio lo entendí, nos encontrábamos a escondidas en su oficina y en su casa. Hasta que un día pasó una situación que yo dije ´hasta acá llegué´», comenzó diciendo furiosa en un móvil que brindó para «Intrusos».

«Fuimos a la casa de él, él me dijo que estaba por venir su hija a buscar algo, ‘son 15 minutos y se va, ¿te querés quedar arriba?’, me dijo, y yo le contesté que sí. ’Por favor, controlá que la nena no hable, no grite’, me pidió. Había pasado una hora y yo todavía estaba ahí. En un momento escucho el ascensor y me empezó a temblar el corazón como si estuvieran entrando ladrones y yo me tenía que esconder para que mi hija no gritara», agregó Luli.

«Esa situación… lo digo y me pongo muy mal. Tuve que hacer pasar a mi hija por una situación que no nos merecíamos. Ese día me sentí lo peor y lo llamé y le dije ’todo por tus mentiras, basta, se terminó, o le decís la verdad a tu novia o se terminó con nosotras´. Entonces él se dio cuenta de que eran incompatibles las dos cosas. Él nos eligió a nosotras», concluyó Luciana, destapando algunas intimidades de su relación con Redrado.