Aníbal Pachano es una de las figuras públicas del momento, junto con Barbie Vélez y Miriam Lanzoni. Si bien ya era conocido, desde que comenzó su participación en el reality “Corte y Confección Famosos”, su popularidad se intensificó e incluso Ángel de Brito lo apuntó como posible ganador. En este contexto, fue invitado al célebre programa de América TV, “Los Mammones”. Allí habló sobre su hija y sorprendió a todos: “No es fácil ser ‘hija de’”.

Tras su entrada triunfal en el ciclo de Jey Mammón y un homenaje a su carrera, le introdujeron el tema más controvertido de la noche. Uno de los panelistas le preguntó cómo fue la convivencia con su sucesora, Sofía Pachano, la cual, según dijeron “no lo aguantaba”: “Yo lo viví del otro lado, hablaba con Sofía, no te aguantaba más”. “No mirá, Sofía es bravísima. Es bien Pachano. Entonces se levantaba de un humor. Entonces no había que hablar”, aclaró el director teatral.

“Estábamos en una casa donde nos volábamos en el medio del campo, nos volábamos en un frío polar, encerrados. Yo encerrado en mi cuarto y no se podía chistar porque había un Zoom. Entonces yo tenía que entrar a la cocina y tenía que caminar…”, describió Aníbal Pachano. Acto seguido se levantó y simuló estar caminando sigilosamente, haciendo estallar de risa al resto del estudio. “Y wait que estuviera la cámara acá y me enfocara la sombra”, agregó.

“¿Y no le hiciste una de pasar en calzones pasando por delante de la cámara?”, quiso indagar Jey Mammón. “Te juro que un día lo tendría que haber hecho”, apuntó el invitado. No obstante, dejó de lado los momentos negativos y declaró que pasaron buenas anécdotas juntos: “Y bueno después Sofía me cocinó y la pasamos bien. Viste también fue un momento de reencuentro y de poder hablar”.

“Es difícil también ser ‘hija de’”, aseguró Aníbal. “Es difícil ser hija de Pachano”, terminó la frase el conductor. “¿Le da vergüenza a Sofía ser tu hija por momentos?”, lanzó Mammón. “No, no. Le daba bronca que yo fuera tan mediático”, contestó el bailarín. Luego de explicar diferentes viajes que tuvo con la morocha explicó: “También en esos desencuentros hay encuentros. Entonces Sofía aprendió y yo aprendí también a reencontrarme con mi hija, porque no es fácil”.