Junto con Alejandro Fantino, Guillermo Andino y Jorge Rial, Antonio Laje forma parte de las figuras estelares de «América Tv«. Con su programa matutino «Buenos Días América«, Laje muestra la actualidad política, social y económica que vive nuestro país. Pero también cada tanto se toma unos minutos para hacer un análisis, reflexión o editorial de temas muy importantes que marcan agenda.

En este sentido, en otras oportunidades hizo descargos contra la gran inseguridad que azota a varios territorios nacionales. Pero también habló del caso «M.» y la desprotección que sufren los menores de edad. En los últimos días, su filoso análisis apuntó directamente contra toda la clase política. Para poner en contexto, fue luego de que se conocieran los índices de pobreza e indigencia del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2020.

Visiblemente indignado, manifestó: «Cristina Fernández, Mauricio Macri… no se les cae la cara de la vergüenza. Encima se sientan a dar cátedra, como si fuera la solución de nada. Destrozaron la Argentina, en serio ¿Qué van a hacer?, ¿no es hora de sentarse todos los responsables de destruir el país y dejar a gente nueva?, ¿no es hora al menos de demostrar algo de empatía?».

En la misma línea, agregó: «Parece que no entienden los políticos lo que significa tener 60 por ciento de los chicos en situación de pobreza. Tenemos de los peores índices de la región. El futuro de la Argentina son los chicos, pero 6 de cada 10 son pobres. ¿Quién está pensando en resolver esto? Insisto, si los que están en el gobierno son responsables, si los que se fueron son responsables… porque no se hace de un día para el otro».

En este sentido, recalcó: «Porque no es la pandemia, la pandemia le sumó tres puntos más. Pero no es la pandemia, es la dirigencia de la Argentina. Lo lógico sería.. no sé, se les debería caer la cara de la vergüenza. Mínimamente, alguien tiene que sentarse, sentar a todas las fuerzas políticas y decir ‘somos una vergüenza’. Basta, basta de la agenda de ustedes. Pensemos cómo sacamos adelante a la Argentina».