«Corte y Confección Famosos» continúa avanzando a buen ritmo en la pantalla de El Trece. Tras un debut arrollador en el rating, el programa conducido por Andrea Politti se fue pinchando en los números fríos con el correr de los días. Más allá de lo que ocurra con las mediciones, los famosos siguen dejando muchísima tela para cortar con sus participaciones. Durante la gala de hoy, Barbie Vélez dejó en evidencia su miedo con el jurado del reality de costura.

Todo comenzó cuándo a Barby le tocó presentar un diseño inspirado en el tema de Viuda e Hijas de Roque Enroll, “Bikini a lunares amarillos”.o no sabía la historia, que fue justo al toque de los ’80, así que quiero como que tenga algo que ver, que se saque algo, que se rompa algo, y empieza la democracia, la libertad. Y abajo sí me gusta que vaya por el lado de la fiesta, la playa…», comenzó diciendo la hija de Nazarena Vélez, haciendo catarsis con sus dichos.

A lo que María Fernanda Callejón le aconsejó: «¿Te puedo aconsejar algo, Barbie? Sin confrontar, defendé eso que te está pasando ahora, defendelo”, precisó la exvedette. Algo molesta por la situación, la modelo se despachó con duras palabras: «El tema es el siguiente: también, al ser la más chica, no es lo mismo que se te plante Aníbal (Pachano), que se te plante Fernanda (Callejón), que te plantes vos (Miriam Lanzoni) a que me plante yo”, precisó la joven hija de Nazarena.

“Pero además, Barbie, no es que les vas a discutir de igual a igual en cuanto a los conocimientos, pero sí desde tu inspiración, que es subjetiva”, agregó Miriam Lanzoni, efendiendo a Barbie. A lo que la modelo le respondió: «¿Pero ustedes realmente sienten que me ven a mí de la misma forma que las ven a ustedes?”, precisó, enojadísima. «A Barbieta la veo apachucha, ella es muy sensible y siento que tiene miedo a enfrentar al jurado, pero no por enfrentar, sino por defender su trabajo”, agregó Miriam, tratando de envalentonar a su joven compañera.

Pensando en el reality de costura, Pachu Peña regresó recientemente a la competencia en el repechaje. «Atención: no hay repechaje. Ustedes saben que los últimos que se fueron, Anita y Pachu, a los dos se les ofreció volver. ¿Quién habrá dicho que sí y quién habrá dicho que no? Así que a los dos últimos eliminados se les dio esta oportunidad, pero a partir de este momento no hay repechaje. Anita dijo que no quiere volver… ¡y adelante Pachu Peña!», expresó durante una de las últimas galas Andrea Politti, dándole nuevamente la bienvenida al histórico humorista que brilló de la mano de Marcelo Tinelli.