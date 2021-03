“¿No va a estar embarazada?”: suman una exclusiva pregunta frente a la desaparición de Loly Antoniale. La cordobesa no figura en ningún rincón desde el 20 de diciembre de 2020. La ex- de Jorge Rial no emplea su cuenta de Instagram para enseñar su día a día desde esa fecha y todos sus fieles se presentaron preocupados por su paradero.

Por sí, ahora se sabía muy poco sobre la modelo. Es que una vez que se apartó del exconductor de “Intrusos”, Loly pasó un tiempo en la Argentina, pero alejadísima de los medios. Prácticamente, de un día para otro dejó de recibir proposiciones laborales. Peor fue entonces, en el momento en que decidió mudarse.

El cambio de aire no fue menor, pues la cordobesa tomó la idea de irse a vivir a los USA. De esta manera, no solo está distanciada de los medios, sino asimismo lo está desde el criterio geográfico. De ahí que, su actividad en la comunidad de la camarita era primordial a fin de que conociesen mucho más sobre , si bien no era de ofrecer varios datos.

Sus entusiastas siempre y en todo momento desearon comprender a qué se dedicaba en el territorio estadounidense y si tenía novio allí. , frente cada consulta, se ocupó de sostenerse en silencio, con lo que se produjo mucho más indecisión aún. Y todo medró desde el 20 de diciembre. Aquel día, la modelo subió un boomerang a su feed en una bella playa.

En aquella publicación numerosos de sus fieles le preguntan de qué forma está y si le pasó algo. jamás apareció. Aun, le llegaron a preguntar a Ángel de Brito sobre Antoniale, pero no sabía nada. De esta forma las cosas, en las últimas horas, un cibernauta le respondió el boomerang a Loly: “¿No va a estar embarazada?”. ¿Va a ser ese el enorme fundamento de su desaparición? Se va a ver…