Hernán Drago es una de las principales figuras de «Bienvenidos a bordo», el programa conducido por Guido Kaczka en la pantalla de El Trece. Si bien el modelo estuvo durante las últimas horas en boca de todos por el presunto quiebre en la relación con Celeste Muriega, Drago aprovechó el programa de hoy para contar un desgarrador testimonio: está asistiendo a tres psicólogos diferentes. Como era de esperarse, Drago llamó la atención de Guido, quien quiso saber más.

«Está Hernán Drago y Celeste Muriega. Bueno, bueno, bueno, la verdad, la escuché a Celeste que dice ‘estoy soltera´», comenzó diciendo Guido Kaczka, aprovechando la oportunidad de que ambos estén en el programa. A lo que la bailarina le retrucó: «Es verdad, yo no miento”, precisó. Rápido de reflejos, el conductor de «Bienvenidos a bordo» cambió de tema e hizo foco en los asuntos personales de Drago. Ahí fue cuando el modelo sacó a la luz su particular historia.

«Y escuché que Hernán Drago va a tres psicólogos, es increíble, pero ¿los tres están juntos cuando te atienden?”, precisó la figura de El Trece. A lo que Drago le respondió: «No, por ahí pasan dos meses, no voy a uno y después frecuento durante 15 días a otro y después vuelvo al primero. Consulto a tres, los tres saben de la existencia de los otros”, precisó, abriendo su corazón en la pantalla de El Trece. Sin dudas, todos desconocían esta faceta que relató el mediático.

“Yo voy, con cada uno toco temáticas distintas. Alguno es más de libro, el otro es más espiritual y más terrenal si se quiere, y el otro me conoce desde hace más tiempo. No estoy bien. Son muy buenos, pero esto es a largo plazo, no se soluciona en un día”, agregó el modelo, antes de que Guido decidiera retomar uno de sus juegos. Sin dudas, Drago llamó la atención de todos al contar detalles de un tema del que no había hablado jamás en la televisión argentina.

Con respecto a su presunto romance con Celeste Muriega, Drago despejó todo tipo de dudas recientemente invitado a América TV: «No estoy saliendo con Muriega, no lo estamos intentando, no nos estamos conociendo. Fui a la casa un par de veces a tomar mate, cada uno con su bombilla, y la pasamos muy bien”, expresó el modelo en diálogo con el programa «Es por ahí», contando que tuvo varios encuentros íntimos con la bailarina. Por lo pronto, todo parecería indicar que la relación no prosperó.