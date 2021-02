Esta tarde se conoció un vídeo en donde se ve al colombiano Andrés Felipe Román llegando al campo de aviación de Bogotá, Colombia, y siendo recibido por familiares, amigos y compañeros de Millonarios, club en como por obvios fundamentos seguirá su trayectoria. En el material puede apreciarse la profunda tristeza del jugador y de sus allegados quienes lo consolaron después de que no pudiese concretarse su pase a Boca.

El fundamento por el que Román no aprobó la revisión médica que logró que Boca cancele su pase fue el hallazgo de una extraña y realmente difícil de hacer un diagnostico nosología, una miocardiopatía hipertrófica, que es progresiva y la primordial causa de muerte súbita. No es suficientemente grave para lograr que un deportista abandone su trayectoria pero si necesita chequeos y tratamientos regulares.

Exactamente el mismo Patrón Bermúdez compartió en el software de fútbol colombiano “Balón Dividido” que el hallazgo del cuerpo médico de Boca había sido “un obsequio de dios” y que la salud del del costado derecho es más esencial que cualquier club donde logre seguir su trayectoria como profesional, añadiendo que absolutamente nadie sintió mucho más pena que por el futbolista en el momento en que han recibido la triste novedad de su inconveniente físico.

¿Volverá a tener una ocasión?

Más allá de que la decepción de Boca, sus llenes y exactamente el mismo Román fue muy grande el colombiano todavía tiene una extendida carrera por enfrente al tener solo 25 años. Quizás cualquier día si su salud optimización el Xeneize vuelva a procurar contratarlo aun si realizar eso piensa una mala inversión, en el final del día el jugador era una prioridad de Russo al haberlo popular a lo largo de su paso como entrenador de Millonarios.

Sin embargo todo este ámbito es cosa del futuro, la verdad de actualmente dicta que Boca no adquirió ese del costado derecho que en relación a cientos de sus llenes tanto precisaba y en este momento va a deber hasta junio amoldarse como logre. Por supuesto su plantel no es corto en vista a que se habla del vencedor del último torneo nacional pero varios estiman que numerosos players por el momento no deberían pertenece a los proyectos del club a futuro.