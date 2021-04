Desde el principio del año en curso se viene mentando que Beatos Borré tiene un pie y medio fuera de River. Si bien las promociones que recibió en el último tiempo no son muy seductoras desde lo deportivo. “No hay peor resolución”, expresó Javier Pinola siendo consultado sobre el futuro de su compañero, y arrojó un atrayente consejo. ¿Qué le aconsejó?

Hasta el día de hoy, el colombiano recibió 2 proposiciones muy jugosas desde lo salarial por la parte de Palmeiras y Sector de Brasil. No obstante, en el momento de ofrecer la contestación final, se tiró para atrás y anuló todos y cada uno de los canales de diálogo. Un tanto pues no le cautiva la liga, y las instituciones con intereses se negaban a dejarle un rédito económico al Mucho más Grande. Algo que Borré puso como condición para emigrar.

«Por la clase de jugador y persona que es, sin desmerecer el fútbol brasileiro, que es lo que se comentaba, pienso que está para cosas mucho más esenciales, como Europa, en el que en el caso de que no se quede en River«, manifestó Pinola en una entrevista que le hicieron en La Página Millonaria. ¿El agresor tiene promociones de europa? Si, pero no son formales.

Puesto que hasta el día de hoy se rumorea cinco sitios, y esos son: Porto y Benfica de Portugal, Lazio de Italia, Celta de Vigo de España y Brighton de Inglaterra. Como se mentó, ninguno de ellos efectuó un movimiento para saber sus condiciones. Puesto que al Monumental no llegó ningún mensaje, y el agente del colombiano tampoco recibió llamados.

Por otra parte, Pinola le entregó un considerable consejo a Borré, y que debe tomar en consideración en el momento de irse. “La resolución que tome la debe tomar convencido del rincón al que desea ir, no hay peor resolución que proceder a un espacio solo por X fundamentos y no seguro de lo que harás y de qué forma vas a estar animado. Si no tenés ganas de ir verdaderamente, después la pasas mal y no podes rendir a tu nivel», acabó.