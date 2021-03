En la emisión del martes de “MasterChef Celebrity 2”, los concursantes tuvieron que cocinar en parejas. El equipo de Andrea Rincón y Cande Vetrano no tuvo demasiada suerte. El grupo de María O’Donnell y La Gunda fue el mejor, mientras que Alex Caniggia y Dani La Chepi fueron los peores de la noche. El hermano de Charlotte Caniggia no siguió las órdenes de su amiga. “¡No le importa nada!”, protestó ella.

En esta oportunidad, tuvieron que ser parte del desafío de “El Muro”, que consistía en realizar sus preparaciones separados por una pared. Uno de los integrantes tenía la receta y debía darle instrucciones al otro, de modo que los dos platillos queden idénticos. Cuando el joven vio el de su compañera al final, pegó un grito. “¿Qué hiciste?”, le preguntó, aunque él era el culpable de la diferencia.

La instagramer se quejó en el backstage: “Le puso pedazos de manzana alrededor”. Según Caniggia, su versión era más sofisticada y pronosticó: “Nos van a rajar”. Seguidamente, el jurado degustó el bife de bondiola con miel, puré de manzanas e hinojos grillados. Cuando el conductor le preguntó por su plato, el otro reconoció que lo había hecho a su manera.

“Yo con el puré tengo una cosa. Para mí, es re barat, no va. Hice lo que se me cantó, como siempre, bien digno de emperador”, agregó. Asimismo, su colega reconoció: “Es lógico lo que está diciendo. En Mónaco no te va a comer un puré, la manzana sí”. No obstante, Germán Martitegui fue duro con ellos: “Ahí no te sirven ninguno de los dos”.

El millonario quiso defender su idea: “¡Voy con mi familia todos los años!”. A continuación, el crítico observó que los cortes de carne no tenían el mismo tamaño y estaban dispuestos de distinta manera. A la vez, no encontró la salsa en la preparación de La Chepi y el hinojo estaba duro. Finalmente, ambos tuvieron que llevarse el delantal gris y pasar al jueves de última chance.