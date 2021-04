Rodolfo Tailhade catalogó hace algunos días al periodista Joaquín Morales Solá de «turro decrépito» a través de su cuenta de Twitter. Sin intenciones de retractarse, expresó que no le pedirá disculpas y que no será más educado o cortés solo por ser diputado nacional. Varias organizaciones de periodistas salieron en repudio del diputado.

Tras los polémicos dichos, Tailhade se defendió diciendo que Morales Solá puede decir lo que quiera, como él también puede hacerlo. «No niego que sea extremo, es mi estilo. Entiendo el punto, que al ser diputado debería ser un poco más cortés, más educado, pero no lo voy a hacer», expresó en A24. Al consultarle si va a pedir disculpas, Tailhade fue tajante: «A Solá no le voy a pedir disculpas».

El polémico tuit hacia Morales Sola fue hace dos días, donde escribió que éste era «un sicario barato de los jueces y fiscales que tienen terror de mostrar su patrimonio, pretende extorsionarme desde la tapa de La Nación para que no pida las declaraciones juradas. Rajá de acá, turro decrépito». «¿Yo soy el patotero y Clarín o La Nación no, que no paran de mentir hace 20 años en las tapas?», manifestó Tailhade en la entrevista.

«Me cayó una jauría por un tuit», expresó Tailhade. «Es fuerte y entiendo los cuestionamientos, los acepto. Esto no fue patoterismo. Esta lleno de jueces y fiscales sinvergüenzas. Todos los días investigo las declaraciones de funcionarios, diputados y demás. Cuando toqué la de los fiscales salió todo esto, es una locura», comentó Tailhade.

La crítica de ADEPA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) redactó: «Repudiamos enérgicamente las manifestaciones agraviantes y difamatorias del diputado nacional Rodolfo Tailhade contra el periodista Joaquín Morales Solá. El tono y el contenido de las mismas parecen justamente un reflejo del fanatismo que el columnista de La Nación analiza en su columna publicada hoy, y que es cuestionada por el legislador».