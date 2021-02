“No lo aguardaba”: Sol Pérez, la primera nominada a la Gala de Supresión de MasterChef Celebrity 2. Tras tres programas transmitidos por Telefé, este miércoles se conoció a la primera participante que se la jugará para proseguir en la rivalidad. La mujer se mostró asombrada por la resolución del jurado, pero no bajará los brazos.

En la día del día de ayer, los conocidos se dividieron en equipos de parejas. Por una parte estaban Cande Vetrano y Georgina Barbarrosa, por el otro Juanse y María O’Donnell y, para finalizar, Gastón Dalmau y Sol. Estos últimos han quedado enfrentados para determinar quién de los 2 debía proceder a la Gala de Supresión del domingo, según los expertos.

“El cocinero o la chef que pasa de manera directa a la Gala de Supresión del domingo es Sol”, ha dicho Donato de Santis. “, enserio, pensé que éramos Juanse y los que íbamos a ir. En el momento en que pasamos los 4 creí que éramos 2. Y me sorprendió que fuera el plato de Sol, por el hecho de que le habían ponderado todo el trabajo que había hecho”, expresó O’Donnell.

Y después la periodista concluyó: “Después como que quedó insípido esencialmente. Pero me dio la sensación de que lo había intentado. Me sorprendió para bien en concepto de que estoy aliviada de que no debo proceder a cocinar otra vez a la Gala de Supresión”. De este modo, Pérez se sintió igual: “Lo cierto es que fue bastante sorpresivo, no me lo aguardaba”.

“Llevar a cabo la torta el primero de los días y ponerle todo hicieron que para el segundo plato aguarden un montón de mí. Es cierto, al plato le hacía falta un poquito de gusto. Pero sorpresivo, lo cierto es que no me lo aguardaba. Vamos a ponerle todo para en el momento en que me toque venir el domingo”, explicó la mujer que logró sus inicios en la televisión en TyC Sports.

“Si debo concienciarme para la Gala de Supresión, la encararía con la mejor energía, poniendo lo destacado de mí. Uno puede venir, cocinar y que tus compañeros hagan asimismo platos geniales. Y no que sea irte, pues cocines mal. Pienso que el desafío mucho más grande de venir el domingo y realizar el plato es no fallar con lo que uno se ofrece. Después, lo que pase, puede pasar de todo”, cerró.