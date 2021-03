En los últimos días, explotó la bomba: Edinson Cavani, según su padre Luis, tiene ganas de jugar en Boca. El viable pase sería en el mercado de junio y tendría, como resulta lógico, un prominente encontronazo en el fútbol argentino. Mientras que siguen las especulaciones sobre el futuro del delantero uruguayo, un compañero y compatriota del goleador se metió de lleno. Sebastián Abreu dejó una fuerte opinión sobre el tema: «No lo veo».

En una entrevista concedida a «¿De qué forma te va?» (Radio Colonia), el «Orate» dejó en claro que piensa que Cavani procurará ser exitoso en su de hoy equipo antes de poder proponerse la oportunidad de irse. «Cavani no se quererá ir de Manchester United sin jugar, esa bestia se quererá ir ganando cosas y siendo goleador. Es lo que uno interpreta con lo que los conoce», mantuvo el mítico futbolista, que prosigue activo a los 44 años.

¿Puede darse esta incorporación para el Xeneize a lo largo del 2021? Más allá de que Abreu piensa que Edinson es con la capacidad de llegar al fútbol argentino, no siente que eso logre ocurrir ahora mismo. «Desde las condiciones lo veo a Cavani en el futbol argentino, no sé si ahora mismo. Si Cavani viene a Boca se marcha a amoldar. Va a marchar y hará diferencia», apuntó el jugador que pasó por River, San Lorenzo y Rosario Central.

Su presente

Abreu hoy en día integra el plantel del Athletic Club de Minas Gerais, en Brasil, y sigue enfocado en su trayectoria. «Estoy contentísimo de poder desafiar a equipos de enorme nivel de aquí de Brasil. Es un desafío con 44 años, exigirme a un nivel físico y mental para jugar. Uno no solo tiene la compromiso propia, sino más bien asimismo la de dejar un legado profesional y algo hermoso para los jóvenes», señaló.

¿Hasta cuándo proseguirá su historia en el fútbol? El «Orate» explicó que no busca el récord mundial sino solo desea gozar de este deporte el mayor tiempo que logre. «El récord de sobra edad jugando al fútbol lo tiene un japonés de 54 años del Yokohama Fc. En mi caso la genética mía es la pasión y gozar. El día que vea que me está costando el entrenamiento por el hecho de que no me da o me pasan por arriba el objetivo de semana», sentenció.