Rocío Marengo estuvo convidada hace pocos días al programa que conduce Ángel de Brito todas y cada una de las mañanas por Canal Trece, llamado «Los Ángeles de la Mañana». A lo largo de su entrevista en el período la autora de la canción del koala se sinceró más que nada, desde su historia en pareja, las vacaciones con los hijos de su marido y asimismo rompió el silencio sobre su paso por «MasterChef Celebrity«.

Tengamos en cuenta que Marengo ahora habìa participado previamente del certamen pero en Chile, donde la iniciativa con conocidos ahora se ha realizado en reiteradas ocasiones. Aun, se consagró como finalista. Tristemente, en su paso por las hornallas argentinas no tuvo tanta suerte y quedó eliminada a mitad de certamen. Entonces, regresó a lo largo del repechaje pero aún de esta manera no fue bastante para ganar.

En el tiempo en que estuvo en el espectáculo, recibió varios comentarios atroces por la parte de los navegantes, quienes desafío a desafío estaban atentos de todo cuanto sucedía en el software. Y gracias a la competitividad de Rocío, en mucho más de una ocasión la tildaron como la mala de la película. «¿Te fuiste bien de MasterChef?», le consultó De Brito a lo largo de su paso por LAM.

«Sí, me fui bien», expresó en un tono de duda. «Me fui triste, pero ahora lo solté, ahora está», se sinceró diciendo. «Pero en el momento en que lo tenías agarrado ¿Qué te pasaba? ¿Por qué razón estabas triste?», insistió Ángel. «No, por el hecho de que me coloco en carne viva en todos y cada producción que estoy. Lo doy todo, le coloco garra, me coloco la remera del rincón en que estoy y aprecié que quizás no me cuidaron», explicó Marengo.

«¿Te hicieron quedar como la mala?», lanzó el periodista de espectáculos. «Sí, muchas personas lo piensa y me afirma: ‘Pero, ¿Por qué razón tan mala?’ Y no, no es de esta forma. fui igual que siempre y en todo momento», añadió Rocío. «¿Se encontraba la edición llevada a cabo de esta forma, para dejarte mal?», le consultó Nancy Duré, entre las panelistas del programa. «No, no sé. Viste en el momento en que pasás las cosas y mucho más en el momento en que…Te quedás con lo bueno, ahora está», cerró expresando la exconcursante con en comparación con tema. ¿Qué va a pensar Telefe sobre esto?