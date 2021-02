Graciela Alfano es un auténtico ícono de la Argentina, supo estar en la cresta de el reconocimiento en múltiples décadas, y de esta forma llegó a comprender a distintas personalidades del espectáculo, la política y el deporte. Tras el fallecimiento de Diego Maradona, descubrió que tuvo una aventura con el astro tras aquel popular programa de “La Biblia y el calefón”, conducido por Jorge Guinzburg, del que participaron asimismo Joaquín Sabina y Charly García.

En este momento, la actriz charló con el software deportivo “Enganche”, que se emite por la señal radial FM 947, donde como es natural charló de su relación con Diego. «La primera oportunidad que estamos tenía 14 años y tenía pienso que 19 o 18, esto es que murió de amor por mi. No había crecido, imagínate era chiquito, chiquito de edad, un joven mi papá lo llamaba ‘joya Maradona’”, recordó.

“Recuerdo que lo miraba y pensaba ‘¿Por qué razón le dicen joya a este chiquito?’ y después lo miré y afirmaba no puede ser, tiene una mano en el pie”, ha dicho al conocer las capacidades de Diego, en los comienzos de su trayectoria. “Años después viajó a España y le hicieron una nota en la gaceta ‘Interview’, donde aparecían chicas en bolas, y mencionó que está enamorado de una actriz argentina, Graciela Alfano”, recordó.

“Le preguntaron si le había dado bola y ha dicho la realidad, pues era sincero, se podría haber mandado la parte como muchos, y mencionó que no. Después nos hemos visto inmensidad de ocasiones», aclaró Alfano. Asimismo recordó que su marido recibió al plantel tras el campeonato mundial de 1986. “Diego era muy jocoso, teníamos diálogos que eran muy entretenidas. En el momento en que sos Diego sos una cosa, en el momento en que es Maradona es otra, otro ser, se ponía orgulloso, un guerrero, que sacaba pecho, un escorpiano. En el momento en que era Diego un dulce de leche”.

«Para un cumpleaños Maradona me obsequió un brillantito divino. A mí no me agradaba que me obsequien cosas y me preguntaba si lo utilizaba y le dije que lo acepté pues era educada. fuí muy antojadiza en la vida, pues he tenido el planeta a mis pies, pero me ha dicho una cosa ‘eso que puse un pedazo de mi corazón’, pues era horrible manipulador, entonces me sentí de lo malo y me lo puse y no me lo saqué jamás mucho más, lo tengo puesto ahora mismo», descubrió al final Grace.