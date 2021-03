Mónica Farro es conocida por su trabajo como actriz, conductora y vedette. La mediática trabajó en programas como «Bailando por un sueño«. Fue actriz erótica en Playboy TV. También participó de varias obras, como «Fantástica«, «No somos santas» y «Veinte millones«. Por otro lado, fue conductora de algunos programas de televisión y radio.

En este momento, se dedica a compartir contenido en las redes sociales. Hace unas horas, la vedette compartió un video publicitando un suplemento alimenticio. «Casi todos los días… vida sana, actividad física y buena alimentación… y para días de permitidos tenemos @satialfood 👏🏻👏🏻👏🏻 es todo lo que necesitamos para darnos los gustos 🍕🍕», escribió la vedette.

Sus seguidores le dejaron varios comentarios, algunos positivos y otros agresivos. «Dejá de promocionar cosas que son mentira», le escribió un usuario de Instagram. «¿Por qué? Si a mí me sirve. Después cada uno hace lo que quiere», contestó Farro. Otro seguidor le dijo: «De todas maneras te vas a morir igual, ¡sin disfrutar de la vida!». La mediática también le contestó.

«¿Quién te dijo que no disfruto?», respondió. «¡Me refiero a la rica comida! Y a no privarte de nada», le dijo el usuario. Ella contestó: «No me privo de nada». Recientemente, la vedette dio una entrevista para «Radio Mitre» y comentó que su marido, Leandro Herrera, sufrió un terrible accidente. «Terminó en el hospital con trombosis peneana, se le quebró», dijo.

«No se le quebró pero se le dobló y se le hizo una trombosis. Cuando se le empezó a hinchar y se le empezó a poner violeta fue extraño. Obviamente se fue al sanatorio urgente, porque no entendía qué había pasado y tenía una trombosis que le costó unos días recuperarse. Fue con mi marido, por eso lo cuento. Nosotros sentimos un crack y seguimos», contó Mónica Farro.