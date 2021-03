En el software del martes de “MasterChef Celebrity 2”, los competidores debieron integrar yerba mate a sus preparaciones. Flavia Palmiero, Andrea Rincón, La Gunda, Daniel Aráoz, María O’Donnell y Georgina Barbarossa fueron los seleccionados para competir. El jurado cada vez pierde mucho más la paciencia con la última. Esta vez, discutieron poderosamente por su cheesecake con infusión de yerba mate. “Ah, amado, no nos estábamos entendiendo”, mentó al entender sus críticas.

Antes de pasar adelante, la exvedette les advirtió a todos que su decoración era muy infantil: “Es de una niña de cinco años. Da inocencia”. Donato de Santis se mostró desconcertado al observarlo, puesto que pensó que no le había añadido mate. En el backstage, la actriz reconoció que no le había quedado gusto a yerba. Sin embargo, le había añadido bastante a la receta.

“Tiene tanto que debí soliciar otra crema por el hecho de que se me había inflado todo. Después se lo puse a la manteca”, explicó . Germán Martitegui lo probó y le sugirió: “Animate a ponerle mucho más”. No obstante, la artista les recordó que Damián Betular le había debido ofrecer consejos por la considerable suma que le había añadido. El repostero no la defendió: “¿Quién te mencionó que le coloques tanta base?”.

La mujer aseguró que prosiguió las advertencias de Martitegui, pero el chef lo negó: “ no te dije nada, se lo dije a La Gunda y vos te copiaste”. De repente, todos han comenzado a levantar la voz y absolutamente nadie escuchaba al otro. “¿De qué hablamos?”, se perdió la contendiente. Según Germán, había arruinado la masa al ponerle demasiadas galletitas.

En ese instante, Barbarossa pareció percatarse a qué se refería. “ se encontraba chocha pues le había puesto yerba”, manifestó. Pese a ello, el cocinero estimó que no se le sentía ese gusto. “Es un cheesecake de pobre confección, con poco gusto a mate. Hay exceso de masa y de frutos colorados. No cumple con el propósito y encima está un tanto quemado”, la destrozó.