Rompió el silencio y lo compartió delante de todos sus seguidores. Rodolfo Barili ha sabido consagrarse como una verdadera estrella de Telefe, integrando en noticiero de la noche junto a su amiga y compañera Cristina Pérez. Una vez más en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, donde pidió desesperadamente por Mimi, la nena que piden que sea devuelta a su familia adoptiva.

“#DevuelvanaMimi a su familia. No hay grietas con Mimi. No las hay en ser la voz de una nena de 3 años a la que la justicia sigue sin escuchar vulnerando sus derechos. A todos no nos pueden callar. Aunque está claro que eso querrían”, manifestó el conductor. “La justicia no solo sigue sin escuchar a Mariana y a Marcelo. Ahora también les prohíben hablar en los Medios. Una medida que no busca proteger a la nena que, a pesar de sus derechos, siguen sin escuchar. Simplemente buscan que no se hable más del tema. Pero somos muchos los que estamos dispuestos a ser su voz. La de ellos. La de Mimi”, sostuvo días atrás.

En su momento, Rodolfo Barili había dado a conocer el caso brindando todos los detalles. “Sr Juez, devuélvame a mi beba. Esta es la historia de Mimi. Tiene 3 años. Desde el mes de vida está junto a Mariana y su esposo. Ellos han sido durante este tiempo su familia de acogimiento. El proceso legal, según la ley, para decretar el estado de adaptabilidad de una criatura no puede ser mayor a 6 meses. Pero Mimi creció diciéndole mamá a Mariana. Siempre me dijeron que estaría con ellos hasta que una familia la adoptase”, afirmó.

“Pero desde los 2 años y 3 meses Mimi les respondió que ella ya tenía su familia: eran ellos. Mariana y su esposo, luego de 3 años sin novedades judiciales, decidieron pedir la guarda y adopción de Mimi. Lejos de analizar el vínculo creado, lejos de evaluar cómo estaba Mimi, la justicia les arrebató a la nena y la llevó y quién sabe dónde. No lo saben ellos, a quienes Mimi reconoce como padres. Hay cientos de casos donde las familias de tránsito son finalmente la adoptantes, dónde jueces comprometidos con el bienestar de las criaturas analizan el vínculo y el bienestar supremo del pequeño. Dónde se declaran inconstitucionales fríos artículos de una ley, buscando que por fin esa criatura tenga el hogar que no tuvo al nacer”, lanzó.

“Pero acá eso no ocurrió. Sin evaluar el pedido, le arrebataron a la criatura y ahora sí (la misma jueza) la ofrece en adopción, esa adopción que la magistrada no resolvió durante 3 años, generando entre Mimi y sus padres cuidadores un vínculo familiar indisoluble. Mariana (su mamá en estos 3 años) extraña a Mimi. Y ruega ser escuchada. Mimi vuelve a sufrir la pérdida afectiva por segunda vez en su vida, esta vez por obra de la justicia que debió cuidarla, por obra de una jueza que no fue a visitarla durante 3 años. Jamás. Nunca. Pero que ahora apura su adopción buscando borrar su “olvido” imperdonable de estos 3 años. Mimi ya tiene quien la quiera. Sra Jueza: piedad. Por esa criatura. Por esos papás”, sentenció Barili.