“No podía”: Soledad Fandiño sorprendió a todos con lo que ha dicho sobre Guillermo Andino. Este lunes la rubia comenzó en “Es por ahí» como co-conductora del periodista en América televisión. A ciertos días de haber iniciado su sendero en el magazine matinal, la modelo se expresó en relación al cambio que debió enfrentar al tomar esta resolución.

La expareja del artista René no es la única que acompaña al marido de Carolina Prat. Aparte de , el staff está compuesto de otros expertos que se dedican a contemplar distintas partes. Es que este programa es muy distinta al formato que acostumbra enseñar Andino. Lejos de ser un noticiero, el segmento se concreta mucho más al diversión.

No obstante, esto no significa que se despegue completamente de la información general. No, no es de esta forma. Proseguirá teniendo novedades duras. Y para esto asimismo va a estar Débora Plager. Después, Guido Zaffora va a tomar las bridas de la comunicación de las noticias de todo el mundo de la farándula. La sorpresa, mientras, viene por la existencia de Chantal Abad que se va a hacer cargo de la parte gastronómica del período.

De este modo las cosas, Soledad Fandiño, quien ahora venía realizando sus visualizaciones en la televisión, fue entre las agraciadas en recibir la iniciativa de ser parte de este nuevo desafío. Es por ello que se mostró agradecida con lo que le tocó. Pero, además de esto, no deseó pasar por prominente los encomios para Andino y lo que significa su participación en el segmento.

“[#EsPorAhi] ‘Es una ocasión colosal estar en la conducción y considerablemente más a la vera de Guillermo Andino, que es una institución. Estoy aprendiendo bastante y no podía omitir la posibilidad’ @SoledadFandino en #PorSiLasMoscas con @MoskitaMuertaOk y @nildasarli”, ha dicho la mujer en una entrevista en “Por si acaso las moscas”.