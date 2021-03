Ayer se hizo en el Obelisco la marcha para soliciar justicia por la desaparición de Diego Maradona, movilización a la que se sumaron sus hijas Dalma y Gianinna Maradona. Tras su llegada al sitio al lado de Claudia Villafañe, todo se salió de control y se vieron obligadas a dejar el sitio tras 15 minutos presentes. De ahí que Dalma Maradona logró un contudente descargo en la radio después de la marcha por Diego.

Más allá de que en primera medida usó su cuenta de Instagram para repudiar lo sucedido, la actriz aguardó a estar el día de hoy en directo en el software radial del que participa para romper el silencio. Y de nuevo apuntó eminentemente contra la prensa. Como entendemos, su vínculo con el periodismo jamás fué bueno y siempre y en todo momento manifiesta comentarios lapidarios contra todas y cada una esas personas que se ocupan de hacer llegar.

«De todos modos deseo aclarar unos cuantos cosas. A causa de que un programa publicó mi número de celular, era la consulta de qué había pasado ayer. Y me da la sensación de que si debo charlar debo charlar aquí. Con mis compañeros, sosegada y puedo argumentar y aclarar lo que deseo aclarar. Primero, la marcha no la organizamos nosotras. Ni mi hermana, ni mi mamá ni . Sino fueron distintas agrupaciones de entusiastas», empezó diciendo Dalma.

«Y nos invitaron a ir y nos daba la sensación de que podíamos llegar a agregar en lo que se refiere a la difusión. A fin de que vaya gente pacífica, en paz, con barbijo, como lo afirmamos siempre y en todo momento. Lo cierto es que no pudimos estar bastante tiempo, hubiésemos amado llegar al Obelisco a colgar ese banner que teníamos, pero bueno, no se ha podido. Precisamente fuimos hasta ahí para darle las gracias a todo el mundo que organizó esto. Ayer más allá de que la marcha prosiguió no pudimos estar presentes como nos hubiese dado gusto», añadió.

«Más allá de que hemos visto y saludamos a un montón de gente sentimos algo incómodo. Si los medios van a contemplar un acontecimiento, tienen la posibilidad de contemplar de mil formas, pero de esta manera no. Hay un montón de marchas por pedido de justicia y no pasa esto. Si lo desean contemplar que hagan lo que deseen, pero de la forma que cubren las otras marchas. Lo que pasó ayer no lo vi en ninguna marcha y no se le tiraron a ningún familiar como nos pasó a nosotras ayer», cerró contundente.