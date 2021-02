Colérica y también indignada por lo ocurrido. Nicole Neumann no se quedó callada y volvió a dejar en claro que jamás se almacena nada. En esta ocasión, la panelista de “ a la Mañana”, el período de Canal Trece, se manifestó en sus comunidades, mucho más exactamente en su cuenta de Instagram, donde disparó sin piedad por una actitud que vio mientras que pasaba el objetivo de semana largo al lado de sus tres hijas.

Contentos en el río, pasearon en lancha y gozaron del sol. No obstante, todo se acabó en el momento en que un individuo les arruinó la tarde, lo que provocó que se manifestara enfrente de todos sus fieles. “Aquí con mis hijitas nos encontramos indignadas, por el hecho de que el coche de adelante tiró una lata por la ventana. le toqué bocina y tiró otra lata”, disparó la modelo y panelista sin poder opinar lo que había visto.

“De esta forma nos encontramos, ¿no? El planeta se está viniendo abajo y cayendo a trozos por gente como esa”, aseveró. Además de esto, contó que no se animó a bajar la ventanilla de su vehículo por un fundamento muy especial. “Por el hecho de que no sabés si te van con un chumbo o si te tiran el coche encima. Por gente que piensa de este modo: ‘Por un vaso o una lata que tire no pasará nada’. Bueno, de esta manera opínan miles de individuos y de esta manera nos encontramos”, lanzó Nicole Neumann.

“Los animales se mueren en el mar pues se enmarañan o comen plástico. Hay calentamiento global, pues está todo contaminado. De este modo con cada papel que se tira. Ni charlar del chicle, que tarda un millón de años en biodegradarse. Los pájaros lo comen, les queda el pico pegado y no tienen la posibilidad de comer mucho más y mueren”, disparó la ex- de Fabián Cubero enfurecida con lo que atravesó al lado de sus pequeñas. .

“Por todas y cada una esas causas no se debe tirar nada. Por el hecho de que no sos vos solo, sos vos y todos y cada uno de los millones que opínan como vos. De esta manera contamos una montaña de basura, calentamiento global, todo este desastre de ecología que vivimos y animales que mueren. Falta educación, concientización y respeto”, sentenció Nicole Neumann dejando muy en claro lo que piensa sobre esto.