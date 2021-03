A lo largo de la tarde del jueves, Alejandro Fantino condujo otra edición del programa que se emite en América televisión, por donde pasaron figuras como Luis Ventura, Eduardo Battaglia y Mauricio D’Alessandro. No obstante, en un instante de la día, el periodista se quedó sin expresiones al oír una polémica confesión que efectuó Marcela Tauro: «No recibo la cuota hace unos años».

En ese sentido, a lo largo de la edición de ayer, los panelistas estaban discutiendo al lado de la letrada convidada Belén Conci, sobre la cuota alimenticia. Por consiguiente, la Tauro descubrió: «¿La Justicia ejecuta? Por el hecho de que a conocer, tengo mucha mujer que nos redacta a y nos comunica: ‘No recibo la cuota hace unos años’. En verdad, Cinthia Fernández lo afirma siempre y en todo momento, que no recibe la cuota».

En esa línea, Marcela añadió: «Es una riña día tras día que tiene, que afirma que deposita, afirma que no y de esta manera. Y mucha mujer afirma que no la acaba recibiendo». Como resultado, Conci apuntó: «Una cuota alimenticia ahora fijada con una sentencia, va juntando intereses, después comenzaron a llevar a cabo todas y cada una estas medidas…». «Y pero los chicos comen en todo momento y se forman», la interrumpió la periodista.

Por consiguiente, la letrada recalcó: «Sí, está especial. Verdaderamente la Justicia va lentísimo para la activa de lo que es el derecho de familia». En ese sentido, Facundo Pastor declaró: «No estoy conforme con que generalicemos a la Justicia, no son todos y cada uno de los casos iguales». Con lo que la Tauro no se contuvo y reventó: «¿De qué forma no generalizar? ¿Sabés lo feo que es? ¡Eso es crueldad asimismo!».

Ahora, Marcela expresó: «Es crueldad hacia una madre. Fernanda (Carbonell) abrió el corazón y viví esa etapa y es horrible. Fernanda ha podido trabajar, pero existen muchas mujeres que no». «Bueno, pero no me semeja un óptimo mensaje que afirmemos que la Justicia no soluciona», insistió Pastor. Con lo que, por último, la periodista sentenció: «¡Pero es la verdad!».