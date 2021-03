Ante la ausencia de Mirtha Legrand por la pandemia, Juana Viale agarró la posta en El Trece y debutó en la conducción con buena recepción del público. Tras terminar con la temporada 2021, la flamante presentadora se tomó un receso y volvió a la tv en un nuevo estudio ubicado en La Corte y se vivió un momento muy singular en los primeros minutos.

Bastante nerviosa ante las cámaras, la famosa le dedicó unas palabras a los que colaboraron con ella: «Bienvenidos a otro ciclo con mucha linda energía y mucho amor. Gracias a todo este equipo que hizo un esfuerzo que no se imaginan para que estemos acá». «Estamos en una casa nueva que es increíble», dijo sobre los estudios de La Corte.

Y añadió: «Voy a empezar de a poco. Estoy muy nerviosa, para variar. No me acostumbro a esto, por suerte». Agitada por las presentación de su look y las primeras publicidades de la jornada, Viale expuso sus sentimientos sin filtro: «No sabía si llorar o vomitar, estaba en la duda. Diego Palacios hizo esto posible, orgullosa de estos seres humanos».

Por supuesto, no pudo faltar una mención especial sobre la histórica conductora del programa y Viale destacó el rol fundamental de sus seres queridos en su existencia: «Gracias a mi familia, a todo el equipo de trabajo y a los que aportan a este programa. A mi abuela, Mirtha Legrand, que está esperando su segunda dosis por supuesto».

«No vamos a hablar de política, ni de la pandemia», planteó Juanita ante Diego Leuco, Darío Barassi, Matías Martin y Martín Bossi, quiénes la siguieron haciendo chiste e incluso, el presentador de Telenoche (Leuco) se animó a hacer un truco de magia en vivo, una faceta desconocida del conductor a menos en la pantalla de El Trece.