Catherine Fulop es una de las figuras públicas más reconocidas de la Argentina, junto con Pampita y Nicole Neumann. La modelo se las ingenia para encontrarse siempre en el foco de todas las miradas, sobre todo a través de las redes sociales. Esta característica fue heredada por su hija, Oriana Sabatini, quien dio a entender en su cuenta oficial de Instagram, la posibilidad de ser bisexual. En una nota, le preguntaron a Catherine sobre la intimidad de su hija. “No se entendió”, fue la contundente respuesta de la mediática.

Hace un tiempo atrás, Sabatini se sometió al desafío viral de los famosos de pedir preguntas a sus fans para responder bajo la consigna “verdadero” o “falso”. En este contexto, uno de sus seguidores quiso saber si la cantante era bisexual. “Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí”, lanzó la novia de Paulo Dybala. Desde entonces, se dio por sentado que la hija de Fulop era bisexual.

En una nota para “Implacables”, Catherine Fulop habló de diferentes temas, entre ellos este polémico posteo. “En realidad creo que no se entendió. Esta nueva generación, que me parece lindo, es como que hablar de género en este momento atrasa. Y creo que fue exactamente lo que ella quiso hacer (sic)”, comenzó a explicar la mamá de la artista. De hecho, dejó claro que la joven de 24 años no practica la bisexualidad.

“No es que ella dice que es bisexual porque practica la bisexualidad. ‘Estoy con Paulo y estoy con una chica’. No. Ella está enamorada de Paulo, no porque sea hombre sino porque ella considera que es la mejor persona del mundo con el que ella podría estar en este momento (sic)”, agregó la actriz venezolana. ¿Estará de acuerdo Oriana Sabatini con las declaraciones de su mamá sobre ella?

Zanjado este tema, Catherine también habló sobre su hija más pequeña, Tiziana, quien presentó hace poco a su nuevo novio: “La verdad que lindo. La verdad que son decisiones que ellas toman y que uno las acompaña. Porque, ¿qué vas a hacer? Y yo, lo que sí, siempre digo ‘hay que disfrutar’ los años más lindos”. En medio de la explicación, la morocha enfatizó que considera que está viviendo los mejores momentos de su vida: “Estoy viviendo una edad muy linda y tengo la tranquilidad de la madurez que eso no lo cambio por nada”.