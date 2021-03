Al igual que otras figuras como María O’Donnnell, María Laura Santillán, Jorge Lanata o Rodolfo Barili, Cristina Pérez es una de las voces más respetadas del periodismo. Horas atrás, en uno de los fragmentos del ciclo que conduce en «Radio Mitre», la presentadora de Telefe hizo una fuerte crítica a la gestión del gobierno de Alberto Fernández con respecto a la vacunación contra el coronavirus.

«¿Yo escuché mal o el ministro Gollán, de la provincia de Buenos Aires, dijo que la segunda ola llegó porque la gente falló en los cuidados? ¿Pueden ser tan descarados? Realmente. Pero se los voy a argumentar: el plan de vacunación de la Argentina para evitar la segunda ola falló. Doctor Gollán, no es culpa de la gente. El país lleva, en total de aplicaciones, 3.722.947 ¿Saben cuántas de esas son de vacunados con dos dosis? 669.922 personas. No llegamos ni a un millón de personas, no llegamos ni al 10% de la población con una dosis y, ¿es culpa de la gente? Señoras y señores, llegó la segunda ola y el plan de vacunación del Gobierno para evitarla, fracasó», empezó diciendo la comunicadora, a modo de introducción.

Luego, Cristina Pérez apeló al archivo para dejar en evidencia a Alberto Fernández. «En diciembre, el presidente de la Nación anunció que en febrero iban a haber, al menos, 10 millones de dosis solo de la vacuna Sputnik V. No es culpa de la gente, doctor Gollán, y hay un par de consideraciones a partir de ahora o, por lo menos, que aparecen ante simplemente el repaso de ciertas metodologías», puntualizó. En la misma línea, la conductora criticó la manera en la que se distribuyen las vacunas en Argentina.

«En estos días se escuchó mucho sobre las quejas o el reclamo para que la Ciudad de Buenos Aires adelantara los turnos a los adultos mayores de 70. ¿Ustedes saben cómo se distribuyen las vacunas en el país? Primera pregunta: ¿creen que se distribuyen según la población de riesgo de cada distrito? Bueno, la lógica, el sentido común, indicaría que sí. La respuesta es no. En la Argentina no se distribuyen las vacunas según la población de riesgo de cada localidad, se distribuyen según los datos demográficos de cantidad de población. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene más adultos mayores y la que más médicos tiene, ¿ustedes creen que recibe por eso una cantidad de dosis proporcionales a esa realidad? No», detalló Cristina Pérez al respecto.

Para finalizar, la periodista terminó su editorial refiriéndose a algunas polémicas que se generaron en torno a la vacunación contra el coronavirus en Argentina. «Ayer escuché a la ministra de Salud, decir que al resto de la familia Duhalde se la vacunó para que no se perdieran las dosis, porque se decidió enviar a vacunar a un ex presidente. Se decidió, arbitrariamente. Uno ve en otras partes del mundo que los presidentes y ex presidentes esperan su turno, pero acá el descaro es bastante desembozado, y no lo digo por el caso Duhalde. Este fin de semana lo vi al presidente dándole una nota a Horacio Verbitsky, que fue uno de los puntales de los vacunados VIP. Yo digo, ¿el presidente no tiene ningún empacho en hacer eso? ¿Ya se le pasó la indignación por los privilegios que no deberían haber sido concebidos? ¿Exhibe esta especie de desapego a cualquier principio de piedad, por lo menos, por la consternación que eso generó entre la gente? Me lo pregunto, honestamente», cerró Cristina Pérez.