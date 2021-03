«Corte y Confección Conocidos» está continuando a buen ritmo en la pantalla de El Trece. Más allá de que el reality de costura conducido por Andrea Politti se pinchó un poquito en el momento de competir en la pelea por el rating, los competidores prosiguen dejando mucha lona para recortar. A lo largo de la gala de el día de hoy, María Fernanda Callejón y Miriam Lanzoni presentaron un diseño en pareja y se enojaron por las devoluciones del jurado. Sin lugar a dudas, se vivió un instante de máxima tensión en el software de Politti. ¿Hay vuelta atrás?

“No me persuadió la temática por de qué forma está creada, para mí es un 6”, empezó diciendo Benito Fernández, dándole una picante devolución a Miriam Lanzoni. «No me acaba de cerrar la peluca y todo el atuendo en sí. Pero después, comprendí que habían amado realizar Mafalda, y ahí terminé de comprender la iniciativa. Es lo que mucho más valoro, me semeja súper creativo. Valoro el trabajo tuyo Miriam, el varón está inigualable, tiene mucha fuerza. El traje de Mafalda es un tanto simplón al costado del otro”, añadió por su lado Vero de la Canal.

A eso que Lanzoni le retrucó: «Sí, pero hay cosas que no se valoran”, precisó. Entonces, fue el momento de tomar la palabra para María Fernanda Callejón: «Hay una enagua en bichonnée, está forrada, no deseo ser larguera… enserio, en el momento en que trato de esmerarme», manifestó la vedette. «No, que nos bajan puntos por charlar, el promedio de Benito es un 3, pero el mío estuvo salvaje y el tuyo no sé a fin de que de 6”, añadió por su lado Miriam, enojadísima por la devolución.

“ siempre y en todo momento me mato realizando la confección pues me chifla. En el speech trato de estudiar y de no cansarlos, ser corto, lo tomo con humor. Pero en el momento en que es de este modo, el vestido no agrada. Y en el momento en que el vestido agrada, es el speech, entonces medio que vengo mareada, la realidad que no sé qué desean”, continuó Callejón. A eso que Lanzoni añadió: «Pero asimismo proponemos esto para estudiar a comprender qué se valora. Por el hecho de que si no, es como que no se comprende. Estamos trabajando en grupo”, precisó.

« no estoy desvalorizando, lo que no veo es a Mafalda. Me semeja muy, muy interesante la iniciativa, pero no me agrada. Pero tal como tu traje me semeja alucinante, no es que estoy desmereciendo tu trabajo, Fernanda, valoro el ahínco que hacen”, expresó por su lado Benito Fernández, defendiéndose de los asaltos. Por último, la última palabra fue de María Fernanda Callejón: « me esmeré bastante por este diseño, y lamento Miriam que, por culpa mía, poseas una nota baja», precisó la vedette, dándole ánimo a su compañera.