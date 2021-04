Hace unos días, Marcela Tauro participó de otra edición del programa de Alejandro Fantino, el período de América televisión por donde pasaron figuras como Mauricio D’Alessandro, Facundo Pastor y Luis Ventura. En ese contexto, en un instante la periodista perdió cualquier tipo de filtro y arremetió fuertemente contra el Gobierno: «No se toman resoluciones».

Respecto a ello, a lo largo de la edición del período que se emitió el viernes, los panelistas discutieron sobre las fiestas secretas que se realizaron en este último tiempo y, en ese sentido, el médico Edgardo Trivisonno lanzó filoso: «¿Por qué razón cerrás a ámbas de la mañana y dejáis que haya sitios furtivos? ¿Quién los banca?». Como resultado, la Tauro se sumó al descargo.

Después de percibir al médico sanitarista, Marcela disparó: «¿No acaban siendo cómplices de eso las autoridades?». Con lo que, de forma rápida, Trivisonno explicó: «Si vos no ejerces el control del Estado para poder ver precisamente qué ocurre… Si vos sos capaz, no es necesario ser realmente capaz. Andá por sitios tanto de la provincia como de la región y te marchas a hallar con un montón de sitios furtivos».

En esa línea, la Tauro reanudó de nuevo la palabra y manifestó: «Luis fue claro, aquí no se toman resoluciones pues no se desea. ¿Qué logró con el hijo de Mónica Gonzaga? ‘Bueno amado vení, entregá la ciudadanía y te marchas a tu país’. El tema es que aquí quizás deberíamos realizar lo mismo, no eliminar la ciudadanía, pero una lástima afín».

Es esencial nombrar que Marcela se realizó eco de las afirmaciones que efectuó Luis Ventura minutos antes, en donde el periodista halagó al Gobierno del país vecino. Con relación a ello, el mediático expresó: «¿Qué sucedió con el hijo de Mónica Gonzaga en Punta del Este? Armó una celebración y ¿qué le afirmaron al tipo? ‘Venga, deme la vivienda y vuélvase a su país. Si hay una ley la tenés que utilizar».